اتفاق بشأن النووي الإيراني في متناول اليد والمفاوضون الأوروبيون يتشاورون مع الوزراء (بريطانيا)

أليكس هالادا ا ف ب/ارشيف

فندق باليه كوبور في فيينا الذي يستضيف مفاوضات الملف النووي الإيراني، في 8 شباط/فبراير 2022

فيينا (أ ف ب) – أعلنت رئيسة الوفد البريطاني أن الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يجرون مفاوضات في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني سيعودون إلى عواصمهم للتشاور معتبرة أن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد.

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وأوضحت ستيفاني القاق "نحن قريبون (من اتفاق). مفاوضو ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة سيغادرون قريبا لتقييم الوضع مع الوزراء. ونحن مستعدون للعودة قريبا".

تجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا في 2018.

وبلغت المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بكل غير مباشر، مرحلة متقدمة لكن بدون حسم كل التباينات. وطالبت دول غربية بانجازها هذا الأسبوع خصوصا في ظل تسارع أنشطة إيران النووية.

وأتاح هذا الاتفاق رفع عقوبات عن إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ الانسحاب الأميركي الأحادي وإعادة فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع عن احترام غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد الجمعة استعداده للحضور الى فيينا بحال التوصل لتفاهم يحترم "الخطوط الحمر" للجمهورية الاسلامية.

© 2022 AFP