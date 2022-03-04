الألعاب البارالمبية الشتوية: افتتاح جدلي عقب حظر روسيا

محمد رصفان ا ف ب

ألعاب نارية في الملعب الوطني في بكين خلال افتتاح الألعاب البارالمبية الشتوية

بكين (أ ف ب) – افتُتحت الألعاب البارالمبية الشتوية الجمعة في الاستاد الوطني في بكين، على وقع عرض المشاركين وعاصفة من الجدل خيّمت على استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس بسبب غزو الأولى لأوكرانيا.

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وعكّر الفترة التي سبقت بداية الألعاب توتر شديد في قرية الرياضيين، تهديدات بالمقاطعة وانقلاب المنظمين على قرار سابق سمح للروس والبيلاروس المشاركة تحت علم محايد.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي إلى استبعادها من عدة بطولات رياضية، على غرار مونديال 2022 في كرة القدم، بعد توصية من اللجنة الأولمبية الدولية.

وافتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ الألعاب رسمياً، ممهداً لعرض ألعاب نارية أضاءت السماء فوق ملعب "عش الطائر".

وأنهى العرض المرئي-الصوتي أسبوعاً درامياً في الكواليس، وذلك بعد حث اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية فرض حظر على الرياضيين من الدولتين.

وأعلن منظمو الألعاب البارالمبية الأربعاء ان "أقسى عقوبة" يمكن فرضها هي السماح لرياضيي الدولتين المشاركة تحت علم محايد.

لكن القرار تغيّر رأسا على عقب في أقل من 24 ساعة، بعد دعوات متتالية وتهديد الفرق المشاركة والرياضيين، بعدم خوض المنافسات في ظل حضور الرياضيين الروس والبيلاروس.

وقال المنظمون ان التواجد الروسي "يهدّد جدوى" الألعاب وأشاروا إلى مخاوف تتعلّق بالسلامة والمزاج المتقلب في قرية الرياضيين.

"سلام!"

وتطرّق رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز في خطابه خلال حفل الافتتاح إلى موضوعي السلام والتفوّق الرياضي "القرن الـ21 هو وقت الحوار والدبلوماسية وليس الحرب والكراهية"، مضيفاً انه يجب احترام الهدنة الأولمبية وليس انتهاكها.

أعضاء الوفد الصيني خلال افتتاح الألعاب البارالمبية الشتوية جو توث OIS/IOC/ا ف ب

وتابع "هنا في بكين، سيتنافس رياضيون بارالمبيون من 46 دولة مختلفة مع بعضهم البعض وليس ضد بعضهم البعض".

وأضاف "من خلال الرياضة، سوف يعرضون أفضل ما في الانسانية ويسلطون الضوء على القيم التي ينبغي أن يقوم عليها عالم سلمي وشامل".

وانهى خطابه بكلمة مدوية "سلام!" قبل افتتاح النسخة 13 من الألعاب المقرّرة حتى 13 الجاري.

وبعد رحلة درامية إلى بكين هرباً من بلاده التي تمزقها الحرب، تركّزت الأنظار على دخول الفريق الأوكراني وراء متزلج المسافات الطويلة مكسيم ياروفيي حامل علم بلاده.

وحصل الفريق الأوكراني على دعم وتضامن كبيرين. وكان مسؤول كبير في البعثة أعلن هذا الأسبوع ان مشاركتهم في الألعاب كانت بمثابة "المعجزة".

وكانت بكين أصبحت أول مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية (2008) ثم الشتوية مطلع هذه السنة، وذلك في ظل تدابير صحية قاسية لعدم تفشي فيروس كورونا.

وتبدأ المنافسات المقبلة السبت بمشاركة أكثر من 650 رياضياً في 78 مسابقة ضمن 6 رياضات: هوكي الجليد، ألواح التزلج (سنوبورد)، البياتلون، تزلج المسافات الطويلة (كروس كانتري)، التزلج الألبي والكيرلينغ على الكراسي المتحركة.

وكانت الصين تسيطر بانتظام على الميداليات في الألعاب البارالمبية الصيفية. لكن ميداليتها الأولى في الألعاب البارالمبية الشتوية انتظرت حتى العام 2018، وكانت ذهبية في الكيرلينغ على الكراسي المتحركة.

وتأمل الصين في تحقيق رصيد كبير مع 96 رياضياً يشاركون على أرضهم. نالوا تشجيعاً قوياً لدى دخولهم الملعب، خصوصاً من الرئيس.

ويرى محللون ان استضافة الصين البارالمبياد الثاني سيواصل المساعدة في تحسين الاندماج ويقلص وصمة العار والتمييز لـ85 مليون صيني يعانون من إعاقات جسدية.

© 2022 AFP