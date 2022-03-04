الشرطة الروسية تفتش مكاتب منظمة ميموريال غير الحكومية (المنظمة)

ألكسندر نيمينوف ا ف ب

أنصار "ميموريال" خارج المحكمة في موسكو بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2021

موسكو (أ ف ب) – أعلنت منظمة ميموريال المدافعة عن حقوق الإنسان غير الحكومية التي أمر القضاء الروسي بحلها، أن عمليات تفتيش تجري الجمعة في مكاتبها في موسكو.

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وقالت المنظمة على حسابها على تطبيق تلغرام إن "عمليات تفتيش ميموريال جارية في مكتبيها في شارعي كاريتني رياد 5/10 ومالي كاريتني 12" في العاصمة الروسية.

وكان القضاء الروسي أعلن في كانون الأول/ديسمبر حل "ميموريال" التي تعد من أعمدة الدفاع عن حقوق الإنسان وحارسا لذكرى الملايين من ضحايا جرائم الاتحاد السوفياتي. وتم تثبيت الحكم في 28 شباط/فبراير.

وتكشف هذه الإجراءات ضد المنظمات غير الحكومية التي تلقى أكبر احترام في البلاد حجم القمع الواسع في روسيا فلاديمير بوتين منذ 2020.

وقد اتخذ منحى جديدا مع غزو أوكرانيا وتبني النواب قوانين قمعية حيال حرية التعبير.

واضطرت وسائل إعلام من بينها إذاعة "صدى موسكو" وقناة "دوجد" الالكترونية التلفزيونية إلى التوقف عن البث بينما تم حجب العديد من مواقع وسائل الإعلام الدولية.

© 2022 AFP