انسحاب بارتي الأولى عالميا من دورتي إنديان ويلز وميامي لعدم جاهزيتها

مايكل إيرّي ا ف ب/ارشيف

لوس انجليس (أ ف ب) – أعلنت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالمياً في كرة المضرب، انسحابها من دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين، لعدم قدرتها على الاستعداد الجيد وذلك بعد تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة.

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وقالت بارتي في بيان نشره منظمو إنديان ويلز التي تنطلق الأربعاء في صحراء كاليفورنيا "للأسف لم يتعاف جسدي كما كنت آمل بعد أستراليا المفتوحة، ولم أتمكن من الاستعداد بشكل صحيح لإنديان ويلز وميامي".

وتابعت بارتي (25 عاماً) التي كانت ستنافس على لقب ثالث توالياً في ميامي في آذار/مارس "لا أعتقد أني بالمستوى المطلوب للفوز بتلك الأحداث، ونتيجة لذلك قررت الانسحاب من الدورتين".

وكانت بارتي أصبحت في كانون الثاني/يناير أول أسترالية تحرز لقب بطولة أستراليا في 44 سنة، منذ كريس أونيل في 1978.

وتخلفت الأسترالية 1-5 في المجموعة الثانية أمام الأميركية دانييل كولينز، قبل أن تردّ وتحسم المواجهة 6-3 و7-6 (7-2)، لتحرز لقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس 2019 وويمبلدون العام الماضي.

كما انسحبت كولينز الخميس من إنديان ويلز بسبب "إصابة مستمرة" لم تحددها.

ولم تكمل كولينز أي مباراة منذ خسارها أمام بارتي في ملبورن. انسحبت من الدور الأول في مباراتها مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في دبي بسبب معاناتها من الدوار عندما كانت متقدمة بمجموعة.

ولا تزال مشاركة كولينز في ميامي غير مؤكدة.

بدورها، قالت بارتي انها تأمل في العودة إلى الملاعب لتمثيل بلادها في كأس بيلي جين كينغ في نيسان/أبريل "بعد الغياب عن الكأس العام الماضي، أتوق لارتداء الأخضر والذهبي مجدداً".

وعبّرت عن دعمها للأستراليين الذين يواجهون الفيضانات والأوكرانيين الذين يتعرضون راهناً لغزو روسي.

© 2022 AFP