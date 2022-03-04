بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ لتخطي عقبة ليفركوزن وهدافه ديابي

اينا فاسبندر ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – يسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية ومتصدر الدوري الألماني الكرة القدم إلى تخطي عقبة ضيفه باير ليفركوزن الثالث وورقته الرابحة المهاجم الشاب المتألق الفرنسي موسى ديابي، للابتعاد أكثر في الصدارة وذلك عندما يلاقيه السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.

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سجّل ابن الـ 22 عاماً سبعة أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة، وساهم في 21 هدفاً لليفركوزن في مبارياته الست الأخيرة في الـ"بوندسليغا".

ويحكم بايرن قبضته على الصدارة متقدماً بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند، في سعيه لمتابعة سيطرته المطلقة على الكرة الالمانية مع لقب عاشر توالياً.

لكن يبدو باير ليفركوزن حجر عثرة، ولو بنسبة ضئيلة، أمام طموحات نادي بافاريا، خصوصاً أن خط هجوم الضيف أثار اعجاب عشاق الكرة المستديرة هذا الموسم والمؤلف من الثلاثي الناري ديابي والشاب فلوريان فيرتس (18 عاماً) والتشيكي باتريك شيك (26).

وسجّل هذا الثلاثي 45 هدفاً معاً، في حين سُلّطت الأضواء في الأسابيع الاخيرة على "المتفجر" ديابي.

حقق ثنائية الاسبوع الماضي في ثلاثية الفوز على أرمينيا بيليفيلد، بعدما كان هز شباك شتوتغارت ودورتموند، وسجل ثلاثية أمام أوغسبورغ، وكل ذلك منذ العطلة الشتوية.

قال زميله في الفريق المدافع جوناثان تاه "هو (ديابي) يطالب نفسه بالمزيد"، مضيفاً "يقوم بعمل رائع حالياً وهو يستحق أن يسمع الجماهير تصيح باسمه".

وبدوره أثنى السويسري جيراردو سيوان مدرّب ليفركوزن على مهاجمه قائلاً "هو ملتزم للغاية ومركّز للغاية. في الأسابيع القليلة الماضية، وجد ديابي مزيجاً أفضل بين التمرير في الثلث الأخير والانطلاق نحو منطقة الجزاء بمفرده".

رائحة ثأر

وتحمل المباراة رائحة الثأر بالنسبة لباير الذي كان تلقى صفعة قوية على أرضه من بايرن بخسارته 1-5 في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، غير أن ليفركوزن وضع هذه الذكرى خلفه بعدما نجح في تحقيق سلسلة من 5 انتصارات في 6 مباريات، بما فيها الفوز 5-2 على دورتموند.

ومنحت هذه الانتصارات رفاق ديابي هامشاً من 4 نقاط للابتعاد عن كل من لايبزيغ وفرايبورغ وهوفنهايم المتساوين بأربعين نقطة، في الصراع على حجز مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبدوره أكد قائد ليفركوزن حارس المرمى الدولي الفنلندي لوكاش هراديتسكي "ليس لدينا اي شيء لنخسره"، مضيفاً "لدينا ثقة بأنفسنا وموسى ديابي في قمة مستواه".

وتابع "أتطلع قدماً لمباراة جيدة".

وستكون المباراة أيضاً فرصة لمواجهة بين أفضل هدافين في الـ"بوندسليغا"، وهما متصدر الترتيب مهاجم بايرن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 28 هدفاً في 24 مباراة ووصيفه مهاجم ليفركوزن شيك صاحب 20 هدفاً في 20 مباراة.

ويأمل ليفركوزن أن يبني على واقع تذبذب مستوى بايرن الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام بوخوم 2-4 في منتصف شهر شباط/فبراير(المرحلة 22)، وفاز بشق الأنفس على أينتراخت فرانكفورت المتواضع 1-صفر السبت الماضي.

وتميل الكفة لصالح العملاق البافاري حيث تشير الأرقام إلى فوزه على منافسه في المواجهات الخمس الاخيرة بينهما، منذ أن عاد ليفركوزن بالنقاط الثلاث من ملعب "أليانز أرينا" بفوزه 2-1 في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ويستهل ليفركوزن اسبوعاً حاسماً، حيث سيلاقي أيضاً أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل، قبل أن يلعب أمام كولن الثامن في الدوري الأحد المقبل.

في المقلب الآخر، يأمل بوروسيا دورتموند أن يمنح آماله بالمنافسة على اللقب جرعة ثقة إضافية عندما يحلّ ضيفاً على ماينتس الأحد، بانتظار أي دعسة ناقصة من بايرن ميونيخ للاقتراب منه.

ويستقبل لايبزيغ الرابع ووصيف بطل الموسم الماضي ضيفه فرايبورغ الخامس والذي يتساوى معه نقاطاً (40 لكل منهما) السبت أيضاً.

-لاعب تحت المجهر: ماكس كروزه-

يتحضر مهاجم فولفسبورغ المخضرم كروزه السبت لمواجهة فريقه السابق أونيون برلين والذي غادره في كانون الثاني/يناير بعدما ساعده للمنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا.

يواجه مهاجم فولفسبورغ ماكس كروزه السبت فريقه السابق أونيون برلين الذي كان غادره في كانون الثاني/يناير جون ماكدوغال ا ف ب/ارشيف

سجّل ابن الـ 33 عاماً هدفاً واحدا في مبارياته الأربع مع فولفسبورغ منذ انضمامه إليه ليساهم في تقدمه للمركز الثاني عشر والابتعاد عن منطقة الهبوط.

وقال كروزه الذي سجل 91 هدفاً في 292 مباراة في الـ"بوندسليغا" لشبكة "دازن" للبث التدفقي "هناك العديد من اللاعبين الذين يركزون على التمارين طوال الاسبوع لتقديم الأفضل في نهايته. أنا لست واحدا منهم".

وأضاف "إنها مبالغة، لكن يمكنني أن أخرج حتى الثالثة صباحاً طوال الأسبوع أو أتناول البيتزا على الغداء. لن يتغيّر أي شيء".

إحصاءات

19- عدد انتصارات باير ليفركوزن في 94 مواجهة بينه وبين بايرن ميونيخ، مقابل 59 هزيمة و16 تعادلاً.

17- عدد الأهداف التي سجلها بايرن ميونيخ في شباك ليفركوزن في المباريات الخمس الاخيرة بينهما.

13- عدد المباريات التي فشل باير ليفركوزن في الحفاظ على نظافة شباكه، قبل أن يفعل ذلك السبت بفوزه على أرمينيا بيليفيلد بثلاثية نظيفة.

© 2022 AFP