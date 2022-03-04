بطولة فرنسا: ليون يستعيد توازنه ويصعد الى المركز السادس موقتا

لويك فينانسس ا ف ب

لاعبو ليون يحتفلون بعد تسجيلهم هدفا في مرمى لوريان في الدوري الفرنسي. 4 اذار/مارس 2022

باريس (أ ف ب) – استعاد ليون توازنه بعد خسارتين في المراحل الاربع الماضية بفوزه على مضيفه لوريان 4-1 في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم الجمعة.

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وصعد ليون المدعو لخوض مباراة الذهاب ضمن الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الاياب ضد بورتو البرتغالي الاسبوع المقبل، موقتا الى المركز السادس برصيد 41 نقطة ليدخل صراع البطاقات الاوروبية بعد تراجع عنها في الاونة الاخيرة شهدت تقهقره الى المركز العاشر.

بكر ليون بالتسجيل بواسطة رومان فيفر بعد لعبة مشتركة بين الكاميروني كارل توكو ايكامبي والبرازيلي لوكا باكيتا الذي مررها متقنة باتجاه فيفر ليسدد كرة بيسراه على يمين الحارس ماتيو دريير (5). والهدف هو الاول لفيفر في صفوف ليون بعد انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة في كانون الثاني/يناير الماضي قادما من بريست.

وطالب انصار لوريان بركلة جزاء اثر خطأ للبرازيلي ثياغو منديش على ارمان لوريانتيه لكن الحكم لم يكترث لهم (9).

وكاد ليون يعزز تقدمه عندما اطلق باكيتا كرة قوية بيسراه لكن حارس لوريان كان لها بالمرصاد (24) قبل ان يضيف موسى ديمبيلي الهدف الثاني بالكعب بعد هجمة مرتدة قادها فيفر (26) رافعا رصيده الى 9 اهداف هذا الموسم.

اما ابرز فرصة في هذا الشوط للوريان فكانت عندما سدد لوريانتيه كرة من ركلة حرة مباشرة مرت من فوق الحائط لكنها علت العارضة بقليل (45).

وقلص النيجيري تيريم موفي النتيجة لاصحاب الارض في الدقيقة 57، لكن فرحة فريقه لم تدم طويلا لان توكو ايكامبي اعاد الفارق الى سابقه بعد دقيقتين فقط.

وحسم ليون النتيجة نهائيا في صالحه عندما اضاف فيفر هدفه الثاني والرابع لفريقه بفضل كرة امامية رائعة لحسام عوار (78).

© 2022 AFP