بطولة مصر: البرتغالي فيريرا يعود لتدريب الزمالك

نلسون الميدا ا ف ب

القاهرة (أ ف ب) – تعاقد نادي الزمالك المصري مع المدرّب البرتغالي المخضرم جيسوالدو فيريرا خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المقال من منصبه الاثنين الماضي، بحسب ما أعلن رئيسه مرتضى منصور على على الموقع الرسمي للنادي القاهري الجمعة.

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وقال منصور في شريط فيديو "فيريرا هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، هو مدرب كفء سبق له وتولى تدريب الفريق وحقق ثنائية الدوري والكأس".

واضاف "تم انهاء التفاصيل الخاصة به والعقد سيكون لمدة موسم ونصف".

وتولى فيريرا (75 عاما) القيادة الفنية للزمالك في ولاية أولى موسم 2014-2015، حقق خلالها لقبي الدوري بعد غياب عن التتويج باللقب المحلي دام 11 موسما، وكأس مصر في الموسم ذاته وخسر الكأس السوبر المحلية لصالح غريمه التقليدي الأهلي 2-3 في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وسبق لفيريرا الاشراف على تدريب أفضل ثلاثة اندية في البرتغال: بنفيكا وبورتو وسبورتينغ، ويملك تجارب عدة في العالم للعربي بعد أن أشرف على الفتح الرباطي المغربي لموسم 1995-96 والسد القطري من 2015 الى 2019.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن الاثنين الماضي فسخ عقد المدرب السابق كارتيرون بالتراضي بسبب تراجع نتائج الفريق الأول في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

© 2022 AFP