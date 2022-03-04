دوري "أن بي ايه": خسارة بروكلين تنغّص عودة دورانت و41 نقطة لدونتشيتش

ميشيل فارسي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق كيفن دورانت عودة ناجحة بعد غياب دام شهرا ونصف الشهر بسبب الاصابة، فسجل 31 نقطة لم تكن كافية للحؤول دون خسارة فريقه بروكلين نتس أمام ضيفه ميامي هيت 107-113 الخميس ضمن منافسات الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين، فيما سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 41 نقطة وقاد فريقه دالاس مافريكس للفوز على غولدن ستايت ووريرز 122-113.

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شهد ملعب "باركليز سنتر"، عودة نجم بروكلين دورانت إلى الملاعب بعدما غاب 21 مباراة عن صفوف فريقه حقق خلالها 5 انتصارات فقط مقابل 16 هزيمة، اثر تعرضه لاصابة في وتر في قدمه اليسرى منذ 16 كانون الثاني/يناير، غير أن عودة "كيه ديه" الناجحة لم تحل دون الخسارة أمام هيت متصدر المنطقة الشرقية.

منح دورانت الأمل لفريقه بعدما نجح في تقليص الفارق إلى نقطتين 107-109 قبل دقيقتين من صافرة النهاية، إلا انه فشل في ترجمة رميتيه الاخيرتين.

في المقابل، تحمل بام أديبايو العبء الهجومي لهيت في ظل غياب جيمي بوتلر لاصابة في اصبع قدمه وكايلي لاوري لاسباب شخصية، فسجل 30 نقطة والتقط 11 مرتدة، وتألق إلى جانبه تايلر هيرو مع 27 نقطة إلى 8 تمريرات حاسمة لتفادي سيناريو الخسارة أمام ميلووكي باكس في اليوم السابق.

وعلى ملعب "تي دي غاردن" في بوسطن، حقق سلتيكس فوزه الـ 13 توالياً في 15 مباراة على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 120-107، رغم تألق لاعب الأخير جا مورانت بتسجيله 38 نقطة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وبرز في صفوف الفائز جايسون تايتوم مع 37 نقطة، منها 21 في الربع الأخير.

وفوّت غريزليز على نفسه فرصة التقدم للمركز الثاني في المنطقة الغربية، من دون أن يتمكن من الاستفادة من خسارة غولدن ستايت ووريرز للمرة الثالثة توالياً أمام مافريكس.

وبرغم عودة كلاي تومسون (16 نقطة) الغائب بسبب وعكة صحية وتألق ستيفن كوري مع 21 نقطة و9 تمريرات حاسمة، أو حتى نسبة النجاح الاجمالية عن التسديدات مع 54.3 في المئة، إلاّ أن ذلك لم يكن كافياً لمنع السلوفيني دونتشيتش من الحاق الهزيمة بووريرز.

وتعملق دونتشيتش وكان قاب قوسين أو ادنى من تحقيق "تريبل-دابل" لكنه اكتفى بـ 41 نقطة إلى 10 مرتدات و9 تمريرات حاسمة.

وعلى ملعب "ستايت فارم أرينا"، مُني شيكاغو بولز، ثاني المنطقة الشرقية، بخسارته الثالثة توالياً أمام أتلانتا هوكس 124-130.

وانتهى دربي مدينة لوس أنجليس بفوز كليبرز على ضيفه ليكرز 132-111.

وسقط بطل الدوري عام 2020 في الربع الثالث 40-18، ليتأخر في بعض فترات المباراة حتى 30 نقطة.

ولم يبدِ ليكرز أي مقاومة تجاه تألق ريدجي جاكسون صاحب 36 نقطة و9 تمريرات حاسمة و8 مرتدات.

وبرز في صفوف الخاسر ليبرون جيمس مع 26 نقطة، فيما اكتفى زميله راسل وستبروك بـ 17 نقطة و8 مرتدات.

© 2022 AFP