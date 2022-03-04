وفاة أسطورة الكريكيت الأسترالي رود مارش عن 74 عامًا

نجم الكريكيت الاسترالي رود مارش يتحدث في مؤتمر صحافي في أديلايد في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2015.

سيدني (أ ف ب) – توفي أسطورة الكريكيت الأسترالي رود مارش عن الجمعة عن سن 74 عاماً بعد نحو 50 عامًا من الخدمة لهذه الرياضة وذلك إثر نوبة قلبية تعرّض لها في حدث خيري الأسبوع الماضي.

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وأكّدت أسرته أن مارش الذي خاض 96 مباراة دولية وأصبح فيما بعد ناخبا وطنيا لفترة طويلة، كان في غيبوبة مستحثة وتوفي بسلام في مستشفى أديلايد صباح الجمعة.

وقالت في بيان "نحن ممتنون للغاية لكل الحب والدعم الذي تلقته عائلتنا من الكثير من الناس خلال الأسبوع الماضي"، مضيفة "لقد منحنا ذلك القوة في أصعب أسبوع في حياتنا".

وخاض مارش، المولود في بيرث والملقب بصاحب "القفازات الحديدية"، أول مباراة دولية له في عام 1970 ضد إنكلترا واعتزل في عام 1984.

كما خاض مارش 92 مباراة في "أو دي أي" (مباريات تقام في يوم واحد فقط خلافا للمباريات الدولية التي تستغرق خمسة أيام كحد أقصى).

بعد مسيرته الاحترافية، واصل ارتباطه الوثيق باللعبة كرئيس لأكاديمية الكريكيت الأسترالية، مما ساعد في رعاية عشرات اللاعبين العالميين بينهم ريكي بونتينغ وآدم جيلكريست وجاستين لانغر، قبل أن يصبح رئيسًا للمدربين المكتشفين للمواهب.

وقال قائده السابق وصديقه القديم إيان تشابيل للقناة التاسعة الاسترالية إن مارش كان يحظى باحترام كل من لعب معهم وضدهم.

وأشاد به أيضا القائد الحالي للمنتخب بات كامينز ووصفه بأنه "شخصية هائلة في لعبة الكريكيت الأسترالية الذي قدم ما يقرب من 50 عامًا من الخدمة المذهلة".

وقال "عندما أفكر في رود أفكر في شخصية سخية كانت تتمتع دائمًا بنظرة محبة للحياة وإيجابية ومريحة، ووفاته ستترك فراغًا هائلاً في مجتمع الكريكيت الأسترالي".

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن مارش هو لاعبه المفضل منذ نشأته ووصفه بأنه "منافس شرس ورياضي جيد يقدر ما تمثله اللعبة".

وأضاف: "سيُذكر كواحد من أعظم لاعبي الكريكيت الأستراليين على الإطلاق".

بدوره، قال النجم السابق مارك وو إن مارش كان "أيقونة مطلقة"، وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "كان من دواعي سروري العمل مع رود لعدد من السنوات ولن تقابل شخصًا أكثر صدقًا، على الأرض، وطيب القلب. أرقد في سلام".

كان مارش مديرًا للأكاديمية الوطنية للكريكيت في إنكلترا وويلز من 2001-2005 وكان له الفضل في المساعدة في تجديد شباب منتخبهم الوطني.

كان مارش في مناسبة خيرية في ولاية كوينزلاند الأسبوع الماضي عندما انهار، حيث أعلن ابنه بول الاثنين أن والده لا يزال في غيبوبة مستحثة، قبل أن توافيه المنية الجمعة.

© 2022 AFP