30 قتيلا و56 جريحا بانفجار في مسجد شيعي في بيشاور الباكستانية

عبد المجيد ا ف ب/AFP

الشرطة تغلق الارع المؤدي إلى المسجد حيث وقع الانفجار في بيشاور بتاريخ 4 آذار/مارس 2022

بيشاور (باكستان) (أ ف ب) – قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب 56 بجروح بانفجار ضخم وقع الجمعة في مسجد شيعي في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول في المستشفى.

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ووقع الانفجار في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاور، على بعد حوالى 190 كلم غرب العاصمة إسلام أباد، قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة، بحسب شهود.

وقال زاهد خان "رأيت رجلا يطلق النار على عنصري شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد. وبعد ثوانٍ، سمعت انفجارا هائلا".

وأفاد الناطق باسم "مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكدا حصيلة الضحايا.

وأدى الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة فيما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.

© 2022 AFP