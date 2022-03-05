بطولة ألمانيا: تعثّر مُحبط لبايرن قبل الاستحقاق الأوروبي

كريستوف ستاش ا ف ب/ا ف ب

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – لم تكن عودة المهاجم المخضرم توماس مولر موفقة مع بايرن ميونيخ السبت، بعدما سجّل هدفاً عكسياً في مرمى فريقه وأوقعه في شرك التعادل 1-1 أمام ضيفه باير ليفركوزن، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

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يأتي هذا التعادل لحامل اللقب الذي بقي متصدراً لجدول الترتيب مع 59 نقطة، قبل ثلاثة أيام فقط من مباراته المرتقبة أمام سالزبورغ النمسوي في إياب دوري أبطال أوروبا الثلاثاء (تعادلا 1-1 في الذهاب).

من جهته، خرج ليفركوزن بنقطة ثمينة من ملعب "أليانز أرينا" بقي فيها في المركز الثالث مع 45 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند (50) الذي لن يلعب الأسبوع الحالي بسبب وجود حالات كوفيد-19 في نادي ماينتس الذي كان يفترض أن يواجهه.

ويستهل ليفركوزن أسبوعاً حاسماً، حيث سيلاقي أيضاً أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل، قبل أن يلعب أمام كولن الثامن في الدوري الأحد المقبل.

ولم تكن المباراة حماسية في بدايتها، إلى أن افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المدافع نيكلاس سوله الذي قابل كرة مشتتة خطأ من دفاع ليفركوزن وسددها مباشرة في الشباك (18).

وبعد 18 دقيقة من هدف البافاريين، تحصل ليفركوزن على ركلة حرة على الجانب الأيمن، فحولها كرم ديميرباي أرضية إلى منطقة الجزاء، وحاول مولر إبعادها، لكنه حوّلها بالخطأ في مرمى فريقه (36).

وهذه هي المباراة الأولى لمولر منذ أكثر من أسبوعين، إذ غاب عن تشكيلة فريقه لإصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وحاول ليفركوزن بعد هذا الهدف خطف المباراة في أكثر من مناسبة، لكن الحارس سفن أولريخ تألق في التصدي لفرص عدة.

ولم تتوقف المحاولات من الجانبين في الشوط الثاني، بينها فرصة انفرادية لجمال موسيالا ورأسية للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنها لم تغير من نتيجة المباراة.

© 2022 AFP