بطولة إنكلترا: خسارة ليدز أمام ليستر في أول مباراة لمارش

جوف كاديك ا ف ب

لندن (أ ف ب) – عانى الأميركي جيسي مارش خسارة في مباراته الأولى على رأس ليدز يونايتد أمام مضيفه ليستر سيتي صفر-1، السبت في المرحلة 28 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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ويحاول ليفربول الثاني، عندما يستقبل وست هام يونايتد الخامس في وقت لاحق، تقليص الفارق موقتاً إلى ثلاث نقاط مع مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب الذي يستقبل الأحد جاره مانشستر يونايتد الرابع.

وبعد اقالته من لايبزيغ الألماني في كانون الأول/ديسمبر الماضي اثر خمسة أشهر مخيبة، استُقدم مارش (48 عاماً) لانقاذ ليدز من العودة إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، على حساب الأرجنتيني المقال ومعشوق الجماهير في ليدز مارسيلو بييلسا الذي أعاد النادي إلى دوري الأضواء.

ويقف ليدز، صاحب اسوأ دفاع في الدوري، على باب منطقة الهبوط، بفارق نقطتين عن بيرنلي الثامن عشر.

ولم يتمكن مارش من خلق صدمة مبكرة في مباراة حسمها جناح ليستر هارفي بارنز منتصف الشوط الثاني (67)، مسجلا هدف الفوز في مباراته الـ100 في الدوري.

وبرغم سيطرته فترات طويلة من المباراة، خسر ليدز مباراته الخامسة توالياً، فيما ارتقى ليستر الى المركز العاشر موقتا.

ومارش هو ثاني أميركي يقود فريقاً في الدوري الإنكليزي، بعد بوب برادلي لفترة قصيرة مع سوانسي في 2016.

© 2022 AFP