دورة مونتيري: خروج الأوكرانية سفيتولينا من ربع النهائي

خوليو سيسار أغيلار ا ف ب

مونتيري (المكسيك) (أ ف ب) – خرجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الأولى في دورة مونتيري المكسيكية في كرة المضرب، من الدور ربع النهائي الجمعة بخسارتها أمام الكولومبية كاميلا أوسوريو بثلاث مجموعات.

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سفيتولينا التي كانت وعدت بمنح جوائزها المالية من الدورة للجيش الأوكراني الذي يواجه غزواً روسياً راهناً، كانت في طريقها إلى نصف النهائي بعد حسمها المجموعة الأولى 6-1.

لكن أوسوريو المصنفة خامسة ضربت بقوة وعوضت تخلفها بكسرين للإرسال في المجموعة الثالثة لتفوز 1-6 و7-5 و7-6 (7-5).

وهكذا تكون قد انتهت مشارة عاطفية لسفيتولينا المصنفة 15 عالمياً.

وكانت سفيتولينا، الفائزة في الدور الأول على الروسية أناستازيا بوتابوفا، حذّرت الإثنين أنها سترفض اللعب ضد اللاعبات الروس أو البيلاروس ما لم يشاركن تحت علم محايد وهو ما فرضته رابطة اللاعبات المحترفات.

وفي الدورة عينها، فازت الإسبانية نوريا باريساس دياس المصنفة سادسة على مواطنتها سارا سوريبيس الرابعة 6-3 و1-6 و6-4. كما فازت البرازيلية بياتريز حداد مايا على التشيكية ماري بوزكوفا 4-6 و6-4 و7-6 (9-7).

© 2022 AFP