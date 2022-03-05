دوري "أن بي ايه": ماكسي يقود فيلادلفيا إلى قلب الطاولة على كليفلاند

ستايسي ريفير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نيويورك (أ ف ب) – قلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تأخره بـ21 نقطة وتغلب على ضيفه كليفلاند كافالييرز 125-119، الجمعة في دورة كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وتألق تايريز ماكسي مسجلا 33 نقطة، بينها 24 في الشوط الثاني، ليحقق فيلادلفيا فوزه الخامس توالياً.

وتابع القادم جيمس هاردن بروزه مع 25 نقطة و11 تمريرة حاسمة، في سلسلة لم يخسر فيها مع فريقه الجديد بعد قدومه من بروكلين نتس.

وأضاف للفائز عملاقه الكاميروني جويل إمبيد 22 نقطة والبديل جورج نيانغ 17 وتوبياس هاريس 15.

ولدى الخاسر، كان داريوس غارلاند أفضل مسجل مع 26 نقطة، فيما أضاف اسحاق أوكورو 22 وكل من جاريت ألن والتركي سيدي عثمان 20.

وبعد بداية متفجرة تقدم فيها 43-21، كان كليفلاند في طريقه إلى تحقيق الفوز، لكن سيكسرز شرع في تقليصه إلى 63-71 بين الشوطين.

وقاد ماكسي فريقه إلى قلب الطاولة بعد الاستراحة، حيث تفوقوا في الشوط الثاني 62-48 وحسموا المباراة.

قال ماكسي إن الدفاع المحكم بعد الاستراحة ساهم في حسم المباراة لفريقه "الأهم كان ايقافهم".

أضاف ابن الحادية والعشرين "سجّلوا نحو أربعين نقطة في الربع الأول (43) وهذا رقم كبير. بعد استقرارنا بدأنا نوقفهم، ثم نجحنا في قلب المباراة".

بدوره، أشاد مدرب سيكسرز دوك ريفرز بمساهمة الصاعد ماكسي "يلعب بشكل رائع. أحاول أن أجعله شرساً، صرخت في وجهه خمس مرات الليلة. كلما كان أكثر شراسة، كنا أفضل".

وانفرد فيلادلفيا بوصافة المنطقة الشرقية (39-23) أمام ميلووكي باكس حامل اللقب (39-25)، فيما يتصدر ميامي هيت المنطقة (42-22)، علماً أن الأول يزور هيت السبت في فلوريدا.

© 2022 AFP