زينتشنكو كان يريد القتال في أوكرانيا لولا ابنته

أولي سكارف ا ف ب

كان زينتشنكو يريد العودة إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب أبناء بلده

لندن (أ ف ب) – قال الأوكراني الدولي ألكسندر زينتشنكو، ظهير أيسر مانشستر سيتي الإنكليزي، انه كان سيعود للقتال في بلاده لمواجهة الغزو الروسي لولا عائلته.

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كشف إبن الخامسة والعشرين لشبكة "بي بي سي" البريطانية انه بكى باستمرار منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبراً ان مواطنيه "لن يستسلموا" في مقاومة الغزو، منتقداً اللاعبين الروس لعدم التحدث علناً ضد الحرب.

وعادت شخصيات رياضية أوكرانية كثيرة إلى بلادها لامتشاق السلاح، بينهم بطل العالم للوزن الثقيل الملاكم ألكسندر أوسيك ومدرب كرة القدم يوري فيرنيدوب.

قال زينتشنكو "سأكون صريحاً، لولا ابنتي، عائلتي، كنت سأتواجد هناك".

أضاف "هكذا ولدت. أعرف أبناء بلدي، ذهنيتهم، وكلهم يفكرون بالطريقة عينها. يفضّلون الموت وسيموتون دون أن يستسلموا".

وعبّر زينتشنكو وعدة لاعبين أوكران آخرين، على غرار مهاجم وست هام الإنكليزي أندري يارمولنكو، عن معارضتهم الحرب الروسية من خلال نشر شريط فيديو على موقع الاتحاد الأوكراني.

زينتشنكو الذي حمل ألوان نادي أوفا الروسي في بداياته قبل الانتقال إلى سيتي في 2016 مقابل نحو 2.2 مليون دولار، كشف انه لا يزال يعاني مما حدث "منتصف الليل أيقظتني زوجتي وكانت تبكي".

تابع "كنت مصدوماً. أرتني مقاطع الفيديو والصور وما كان يحصل في أوكرانيا".

أردف "ربما الشعور الأصعب عندما يموت أحد من دائرتك، تشعر بألم داخلي، لكن هذا الأمر أصعب بكثير.. كنت أبكي".

أبدى تعاطفه مع أبناء بلده "يمكن أن أريكم مليون صورة. مليون مقطع فيديو. ما يقومون به الآن (الروس). يمكنني أن أريكم كل مدينة في بلدي قاموا بتدميرها".

تابع اللاعب الذي حمل شارة القائد في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مباراة الكأس ضد بيتربوره (مستوى ثاني) الثلاثاء الماضي بدلا من البرازيلي فرناندينيو "الناس يتضورون جوعاً هناك. ينامون على الأرض، في الملاجئ، لا يمكنهم العيش بشكل طبيعي".

وانتقد زينتشنكو التزام اللاعبين الروس الصمت حيال الحرب.

نشر قائد المنتخب الروسي أرتيم دزيوبا رسالة على موقع انستغرام معبّراً عن غضبه لاستبعاد بلاده عن مسابقات الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم وباقي المسابقات الدولية. لكن مواطنه فيدور سمولوف رفض ما يحصل وكتب "لا للحرب" بعد اندلاع الأزمة في 24 شباط/فبراير الماضي.

قال زينتشنكو "فوجئت ان أحدا منهم لم يقل أي شيء. معظمهم يلعب في المنتخب الوطني ولديهم الكثير من المتابعين على انستغرام، فيسبوك، اينما كان... يمكنهم قول أي شيء لايقاف الحرب، لأن الناس يستمعون اليهم".

أضاف "أعرف انهم خائفون. لكن خائفين من ماذا؟ لن يقوموا بأي شيء ضدهم (الحكومة الروسية)".

© 2022 AFP