بطولة إسبانيا: برشلونة ثالثاً وثنائية فيليكس تقود أتلتيكو للمركز الرابع

خوسيه جوردان ا ف ب

لاعبو برشلونة يحتفلون بالفوز على فريق إلتشي في الدوري الاسباني لكرة القدم على ملعب مارتينيس فاليرو في 6 آذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – قلب برشلونة تأخره أمام مضيفه إلتشي إلى فوز مثير وقاتل 2-1 الأحد، ليتقدم إلى المركز الثالث ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز حامل اللقب أتلتيكو مدريد على مضيفه ريال بيتيس 3-1 بفضل ثنائية للبرتغالي جواو فيليكس ليتقدم للمركز الرابع.

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في المباراة الأولى، يدين النادي الكاتالوني بفوزه إلى البديلين فيران توريس (61) والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي (84 من ركلة جزاء)، فيما كان تقدم إلتشي عبر المخضرم فيدل تشافيس في الدقيقة 44.

قال تشافي هرنانديس مدرب برشلونة "بدا أننا نتجه لخسارة مباراة لم نكن نستحق ان نخسرها"، مضيفاً "استحقينا أن نفوز بفارق أكثر من هدف".

-"على الطريق الصحيح"-

وتقدم برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 48 نقطة وله مباراة مؤجلة، متساوياً مع حامل اللقب أتلتيكو مدريد الفائز على بيتيس 3-1، علماً أن الاخير كان أكبر الخاسرين في هذه المرحلة، إذ تراجع للمركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 46 نقطة.

ولم يذق برشلونة طعم الخسارة منذ 4 كانون الاوّل/ديسمبر وسقوطه على أرضه أمام ريال بيتيس صفر-1 (المرحلة السادسة عشرة)، محققاً 4 انتصارات توالياً في مبارياته الاخيرة في مختلف المسابقات في سلسلة سجل خلالها 14 هدفاً.

وعن هذه السلسلة قال تشافي "حققنا 4 انتصارات توالياً (في جميع المسابقات)، وهذا ما لم يحصل منذ فترة طويلة. هي علامة جيدة".

وتابع "اللاعبون يؤمنون بما نقوم به، ونحن على الطريق الصحيح".

وتحضر النادي الكاتالوني بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي الخميس المقبل عندما يستقبل على ملعبه "كامب نو" غلطة سراي التركي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، مني إلتشي بخسارته الثالثة هذا العام في "لا ليغا" بعدما كان حقق أربعة انتصارات مقابل تعادلين.

أجرى تشافي ثلاثة تغييرات مقارنة مع مباراته الاخيرة التي فاز بها برباعية نظيفة على أتلتيك بلباو، فحلّ جوردي ألبا والفرنسي عثمان ديمبيليه والهولندي فرينكي دي يونغ بدلاً من الأميركي سيرجينيو ديست وأداما تراوري وفيران توريس الذي دخل بين الشوطين بدلاً من غافي.

على ملعب "مانويل مارتينيس فاليرو"، انتظر برشلونة حتى الدقيقة 27 لخلق أوّل فرصة خطيرة على مرمى مضيفه، بعد هجمة منسقة على الرواق الأيسر وتمريرة من الغابول بيار-إيميريك أوباميانغ إلى ديمبيليه الذي توغل في المنطقة وحاول لعب كرة ساقطة فوق الحارس إدغار باديا الذي نجح في صدها، تابعها دي يونغ مباشرة لتجد في طريقها المدافع دييغو غونزاليس الذي أبعدها عن خط المرمى.

واشتعلت الدقائق الأخيرة للشوط الأوّل، فتبادل الفريقان الهجمات مع رأسية المهاجم تيتي مورنتي مرت بمحاذاة قائم الضيف، ليرد بعد دقيقة دي يونغ المنفرد بتسديدة صدها باديا، قبل أن يفتتح تشافيس التسجيل في غفلة من دفاع برشلونة بعد تمريرة سيئة إلى الخلف من بيدري، لتجد ابن الـ 32 عاماً الذي اخترق على يسار المنطقة وسدد أرضية معاكسة في شباك الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (44).

في الشوط الثاني، عادل الـ "بلاوغرانا" بهدف توريس بعد تمريرة من ديمبيليه ارسلها ألبا إلى الهداف البديل (61)، قبل أن يخطف ديباي الذي دخل بدلاً من أوباميانغ في الدقيقة 75، هدف الفوز من ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) لتأكيد لمسة يد على المدافع المخضرم أنتونيو باراغان داخل المنطقة، لينفذها بنجاح المهاجم الهولندي (84)، في عاشر أهدافه هذا الموسم.

وأطلق الحكم صافرته بعدما طرد الارجنتيني خافيير باستوري ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 86، وعلى وقع هجمة مرتدة من برشلونة تابعها البديل تراوري بتسديدة قوية بيمناه على يسار المنطقة برغم عودة لاعب إلتشي البديل كيكي بيريس، صدها الحارس باديا (90+2).

-ثنائية فيليكس-

وفي إشبيلية، افتتح فيليكس التسجيل لأتلتيكو بعد دقيقتين من صافرة البداية اثر تمريرة من الارجنتيني أنخل كوريا (خرج مصاباً في الدقيقة 27) من يسار المنطقة إلى الهداف الخالي من اي مراقبة، ليتابع الكرة بسهولة في الشباك.

وعادل بيتيس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأوّل بفضل البديل المهاجم كريستيان تيو الذي حلّ بدلاً من لاعب الوسط المكسيكي أندريس غواردادو المصاب، بعدما خسر هيكتور هيريرا الكرة لتصل إلى لاعب برشلونة السابق سددها بيسراه رائعة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس السلوفيني يان أوبلاك من التصدي لها.

واستعاد أتلتيكو الأفضلية في الشوط الثاني بعد خسارة تيو الكرة وهجمة سريعة بدأها المدافع البرازيلي فيليبي إلى ماركوس يورنتي الذي انطلق على الرواق الايمن ليمرر كرة داخل المنطقة إلى فيليكس الخالي من أي مراقبة ليسدد في الشباك (61)، في سيناريو مشابه للهدف الأوّل.

وأطلق رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني رصاصة الرحمة على بيتيس بالهدف الثالث من الفرنسي توما ليمار بعد خطأ دفاعي جديد من المضيف استغله مواطنه أنطوان غريزمان، بديل كوريا، ليدخل المنطقة ويمرر كرة خلفية إلى لاعب موناكو السابق سددها في شباك الحارس التشيلي كلاوديو برافو (81).

واستمرت سلسلة بيتيس السلبية أمام نادي العاصم، إذ يعود آخر فوز له إلى شباط/فبراير 2019، بهدف يتيم من ركلة جزاء من سيرجيو كاناليس الذي لم يخض لقاء اليوم للإيقاف.

وفاز قادش على ضيفه رايو فايكانو 2-صفر، سجلهما روبن ألكاراس (55) والمغربي اسامة إدريسي (63).

وحقق سلتا فيغو فوزاً قاتلاً على ضيفه ريال مايوركا 4-3، في مباراة شهدت حالتي طرد، الاولى في صفوف المضيف مع هوغو مالو (86) وعند الفريق الخاسر للحارس الاحتياط مانولو رينا لاعتراضه على قرار الحكم (90+5).

تقدم سلتا فيغو بهدف البرازيلي تياغو غالياردو (13)، ليعادل الاوروغوياني جيوفاني غونزاليس (17)، ليعود أصحاب الارض للتقدم بفضل دنيس سواريس (25)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل مجدداً مع بداية الشوط الثاني بالنيران الصديقة بعدما سجل المدافع الغاني جوزيف أيدو هدفاً في مرمى فريقه (49).

واعتقد سلتا فيغو انه حسم اللقاء لصالحه بهدف المخضرم ابن الـ 34 عاماً إياغو أسباس في الدقيقة 61، إلا أن مايوركا خالف التوقعات ليسجل هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها البديل سالفا سيفيا في الدقيقة 87.

وقبل صافرة النهاية، أضاف أسباس نفسه الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه من ركلة جزاء ايضاً في الدقيقة 90+7.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء أتلتيك بلباو مع ليفانتي.

© 2022 AFP