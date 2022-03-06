بطولة إسبانيا: برشلونة يقلب الطاولة على إلتشي ويتقدم للمركز الثالث

خوسيه جوردان ا ف ب

لاعبو برشلونة يحتفلون بالفوز على فريق إلتشي في الدوري الاسباني لكرة القدم على ملعب مارتينيس فاليرو في 6 آذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – قلب برشلونة تأخره أمام مضيفه إلتشي إلى فوز مثير وقاتل 2-1 الأحد، ليتقدم إلى المركز الثالث ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

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ويدين النادي الكاتالوني بفوزه إلى البديلين فيران توريس (61) والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي (84 من ركلة جزاء)، فيما كان تقدم إلتشي عبر المخضرم فيدل تشافيس في الدقيقة 44.

وتقدم برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن بيتيس الذي يستقبل لاحقاً حامل اللقب أتلتيكو مدريد في قمة مباريات هذه المرحلة.

ولم يذق برشلونة طعم الخسارة منذ 4 كانون الاوّل/ديسمبر وسقوطه على أرضه أمام ريال بيتيس صفر-1 (المرحلة السادسة عشرة)، محققاً 4 انتصارات توالياً في مبارياته الاخيرة في مختلف المسابقات في سلسلة سجل خلالها 14 هدفاً.

وتحضر النادي الكاتالوني بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي الخميس المقبل عندما يستقبل على ملعبه "كامب نو" غلطة سراي التركي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، مني إلتشي بخسارته الثالثة هذا العام في "لا ليغا" بعدما كان حقق أربعة انتصارات مقابل تعادلين.

أجرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة ثلاثة تغييرات مقارنة مع مباراته الاخيرة التي فاز بها برباعية نظيفة على أتلتيك بلباو، فحلّ جوردي ألبا والفرنسي عثمان ديمبيليه والهولندي فرينكي دي يونغ بدلاً من الأميركي سيرجينيو ديست وأداما تراوري وفيران توريس الذي دخل بين الشوطين بدلاً من غافي.

على ملعب "مانويل مارتينيس فاليرو"، انتظر برشلونة حتى الدقيقة 27 لخلق أوّل فرصة خطيرة على مرمى مضيفه، بعد هجمة منسقة على الرواق الأيسر وتمريرة من الغابول بيار-إيميريك أوباميانغ إلى ديمبيليه الذي توغل في المنطقة وحاول لعب كرة ساقطة فوق الحارس إدغار باديا الذي نجح في صدها، تابعها دي يونغ مباشرة لتجد في طريقها المدافع دييغو غونزاليس الذي أبعدها عن خط المرمى.

واشتعلت الدقائق الأخيرة للشوط الأوّل، فتبادل الفريقان الهجمات مع رأسية المهاجم تيتي مورنتي مرت بمحاذاة قائم الضيف، ليرد بعد دقيقة دي يونغ المنفرد بتسديدة صدها باديا، قبل أن يفتتح تشافيس التسجيل في غفلة من دفاع برشلونة بعد تمريرة سيئة إلى الخلف من بيدري، لتجد ابن الـ 32 عاماً الذي اخترق على يسار المنطقة وسدد أرضية معاكسة في شباك الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (44).

في الشوط الثاني، عادل الـ "بلاوغرانا" بهدف توريس بعد تمريرة من ديمبيليه ارسلها ألبا إلى الهداف البديل (61)، قبل أن يخطف ديباي الذي دخل بدلاً من أوباميانغ في الدقيقة 75، هدف الفوز من ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) لتأكيد لمسة يد على المدافع المخضرم أنتونيو باراغان داخل المنطقة، لينفذها بنجاح المهاجم الهولندي (84)، في عاشر أهدافه هذا الموسم.

وأطلق الحكم صافرته بعدما طرد الارجنتيني خافيير باستوري ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 86، وعلى وقع هجمة مرتدة من برشلونة تابعها البديل تراوري بتسديدة قوية بيمناه على يسار المنطقة برغم عودة لاعب إلتشي البديل كيكي بيريس، صدها الحارس باديا (90+2).

وفي مباراة ثانية فاز قادش على ضيفه رايو فايكانو 2-صفر، سجلهما روبن ألكاراس (55) والمغربي اسامة إدريسي (63).

ويلعب لاحقاً سلتا فيغو مع ريال مايوركا، فيما تختتم المرحلة الإثنين بلقاء أتلتيك بلباو مع ليفانتي.

© 2022 AFP