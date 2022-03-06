بطولة إنكلترا: أرسنال رابعًا بفوز رابع تواليًا

أدريان دينيس ا ف ب

البرازيلي غابريال مارتينيلي يسجل الهدف الثالث لأرسنال ضد واتفورد في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في 6 آذار/مارس 2022

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – ارتقى أرسنال الى المركز الرابع في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفوز رابع تواليًا جاء مثيرًا على حساب مضيفه واتفورد 3-2 ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين الاحد.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل أهداف فريق المدفعجية الذي يمر بفترة مميزة كل من النروجي مارتن أوديغارد (5)، بوكايو ساكا (30) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (52)، فيما سجل الكولومبي كوتشو هرنانديس أحد أجمل أهداف الموسم بمقصية رائعة عندما عادل النتيجة لأصحاب الارض (11)، بينما سجل الفرنسي موسى سيسوكو الثاني (87).

ورفع النادي اللندني رصيده الى 48 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يحلّ على جاره المتصدر سيتي في ملعب الاتحاد في قمة المرحلة لاحقًا، وثلاث عن وست هام السادس، علمًا أن أرسنال يملك ثلاث مباريات مؤجلة ضد ليفربول على أرضه وتشلسي وتوتنهام خارجها.

ويطمح المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قيادة فريقه السابق الى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي غاب عنها منذ موسم 2016-2017، في معركة من المتوقع أن تكون طاحنة حتى الرمق الاخير.

وافتتح أرسنال التسجيل عندما مرر ساكا الكرة من الجهة اليمنى على مشارف المنطقة الى أوديغارد في منتصفها سددها النروجي بيسراه في أسفل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس بن فوستر (5).

وعادل واتفورد بأحد أجمل أهداف الموسم عندما وصلت عرضية من الإسباني كيكو فيمينيا عن الجهة اليمنى الى هرنانديس تابعها مقصية بيمناه رائعة في الشباك (11).

إلاّ أنّ الضيوف ردوا بهدف آخر جميل بعدما مرر الفرنسي ألكسندر لاكازيت الكرة بكعب قدمه خلفية الى ساكا تابعها بيسراه في أعلى الزاوية اليسرى (30).

ولم يتأخر النادي اللندني لتوسيع الفارق مع بداية الشوط الثاني بهدف جماعي رائع، بدأه أرتيتا الذي أعطى كرة سريعة خرجت الى التماس لساكا لينفذها فيتبادل اللاعبون الكرة التي وصلت الى لاكازيت، فمهّدها الأخير أمام مارتينيلي الذي سددها صاروخية من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليمنى (52).

وبعد أن أصاب إدوارد نكيتا، بديل لاكازيت، القائم بتسديدة من زاوية ضيقة داخل المنطقة (81)، فرض سيسوكو التشويق على الدقائق الاخيرة بتسجيله الهدف الثاني لواتفورد عندما وصلته كرة طويلة مميزة خلف المدافعين من هرنانديس، روضها جميلة قبل أن يراوغ المدافع ويسدد في أسفل الزاوية اليمنى (87). إلاّ أنّ أرسنال نجح في قيادة المباراة الى بر الأمان.

وبقي واتفورد من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا مع 19 نقطة في المركز ما قبل الاخير.

© 2022 AFP