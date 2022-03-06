بطولة إيطاليا: يوفنتوس يعزز مركزه الرابع بفوز صعب على سبيتسيا

ميغيل ميدينا ا ف ب

الاسباني ألفارو موراتا يحتفل بهدفه مع يوفنتوس ضد سبيتسيا في الدوري الايطالي لكرة القدم في 6 آذار/مارس 2022

روما (أ ف ب) – عزز يوفنتوس مركزه الرابع في الصراع على آخر مقاعد دوري أبطال أوروبا بفوزه الصعب الأحد على ضيفه سبيتسيا 1-صفر بفضل الإسباني ألفارو موراتا، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وواصل البيانكونيري صحوته بفوز ثانٍ تواليًا بعد أول مثير 3-2 على إمبولي الاسبوع الماضي، سبقه تعادلان تواليًا.

ورفع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري رصيده الى 53 نقطة مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن أتالانتا الخامس الذي سقط السبت ضد روما، علمًا أن لفريق مدينة برغامو مباراة مؤجلة.

وبات يوفنتوس على بعد أربع نقاط من كل من ميلان ونابولي اللذين يلتقيان لاحقًا، وخمس عن إنتر المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة.

وسجل موارتا الهدف الوحيد في الدقيقة 21 عندما مرر حارس المنافس إيفان بروفيديل كرة خاطئة الى مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني في وسط الملعب، ومنه الى الصربي دوشان فلاهوفيش الذي مررها الى مانويل لوكاتيلي على مشارف المنطقة ومنه الى الاسباني سددها من داخلها زاحفة الى يسار الحارس.

ورد سبيتسيا في الشوط الثاني بفرصتين سانحتين، بداية برأسية للغاني إيمانويل غيازي الذي أجبر الحارس البولندي فويتشخ تشيتشني على التصدي، قبل أن ينقذ الاخير كرة محققة للكولومبي كفين أغوديلو.

وعزز يوفنتوس سلسلة مبارياته من دون هزيمة في الدوري الى 14، إذ تعود آخرها الى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وغاب عن الفريق كل من الارجنتيني باولو ديبالا، الاميركي ويستون ماكيني، جورجو كييليني، ليوناردو بونوتشي والسويسري دينيس زكاريا.

في فلورنسا، سجل البولندي كريستوف بوينتيك الذي وصل بدلا من فلاهوفيتش، هدفه السادس مع فيورنتننا منذ وصوله في كانون الثاني/يناير في التعادل 1-1 مع فيرونا.

وتابع دومينيكو بيراردي موسمه المميز مع ساسوولو بعد أن سجل ركلتي جزاء في الفوز 4-1 على مضيفه فينيتسيا.

وسجل الدولي الايطالي هدفيه في الدقيقتين 17 و71 في مباراة ممتعة افتتح فيها جاكومو راسبادوري التسجيل في الدقيقة الثانية للضيوف، فيما أحرز جانلوكا سكاماكا هدفًا آخر من ركلة جزاء لساسوولو في الدقيقة 29.

ورفع بيراردي رصيده الى 12 هدفًا في الدوري هذا الموسم كما يتصدر لائحة أفضل الممررين مع 10 تمريرات حاسمة في أفضل موسم في مسيرته.

ويحتل ساسوولو المكرز العاشر مع 39 نقطة.

وأحرز الفرنسي توما هنري الهدف الوحيد لأصحاب الارض (34) الذين أهدروا ركلة جزاء في الشوط الثاني عبر ماتيا أرامو بعدما نجح الحارس في التصدي للكرة (86).

كما تعادل جنوى مع ضيفه إمبولي سلبًا في نتيجة مماثلة لمواجهة بولونيا وضيفه تورينو.

© 2022 AFP