بطولة فرنسا: رين يفوز على أنجيه ويعزز حظوظه بمقعد في دوري الأبطال

جان-فرانسوا مونييه ا ف ب

باريس (أ ف ب) – عزز رين حظوظه بحجز مقعد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه أنجيه 2-صفر الأحد، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وتقاسم رين الهدفين في الشوطين، فافتتح التسجيل في الأوّل عبر بنجامان بوريغو (33)، ليضاعف النتيجة في الثاني بفضل غايتان لابورد (87)، في هدفه الـ 14 في الدوري هذا الموسم.

ورفع رين الذي حقق فوزه الرابع عشر هذا الموسم رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بفارق نقطة عن مرسيليا الثالث الذي يستضيف لاحقاً موناكو.

وحصد رين بإشراف مدربه برونو جينيسيو 12 نقطة من 15 ممكنة في شهر واحد، ليتحضّر بأفضل طريقة ممكنة لمباراته أمام ليستر سيتي الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة "كونفرس ليغ" الخميس وثم ليون في الدوري الاحد.

في المقابل، تعرض أنجيه لخسارته السادسة توالياً وذلك للمرة الاولى منذ عودته إلى النخبة في عام 2015، ولم يعد يتبعد في المركز الرابع عشر سوى بفارق 5 نقاط عن لوريان اول الهابطين (29 مقابل 24).

وفي مباراة ثانية، تعثر ستراسبورغ الخامس أمام مضيفه رينس الذي انتزع منه تعادلاً قاتلاً 1-1 في الدقيقة 84 بفضل الدنماركي ينس كاجوست، رداً على هدف الافتتاح من جان-ريكني بيليغارد (69).

ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 44 نقطة، وبات تحت تهديد نانت المنتشي بتأهله إلى نهائي مسابقة الكأس المحلية ليلاقي نيس، والفائز على ضيفه مونبلييه 2-صفر، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس.

سجل هدفي الفريق الكاناري راندال كولو مواني (69) وويليم غوبلز (90+3).

وعاد سانت اتيان الذي يصارع للبقاء في الدرجة الأولى إلى سكة الانتصارات مجدداً بعد فوزه على منافسه المباشر على احدى بطاقات البقاء متز 1-صفر، سجله الغابوني دنيس بوانغا في الدقيقة 52 بعد تمريرة من الوافد الجديد المالياني فالاي ساكو.

وحقق سانت إتيان فوزه الرابع في المراحل الست الماضية، بعد أنجيه 1-صفر ومونبلييه 3-1 وكليرمون-فيرون 2-1 ومتز.

وينتظر سانت إتيان مواجهتين صعبتين، فيلعب أمام ليل في 11 الشهر الحالي، وتروا في 18 منه.

وصعد "الاخضر" الذي كان تعادل مع ستراسبورغ 2-2 وخسر أمام باريس سان جرمان 1-3 في المرحلتين الماضيتين للمركز السابع عشر ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، بالتساوي مع تروا الفائز على مضيفه بوردو متذيل الترتيب 2-صفر.

في المقابل، تجمد رصيد متز عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر.

ويلعب لاحقاً ليل حامل اللقب مع كليرمون فيران.

© 2022 AFP