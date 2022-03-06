بطولة فرنسا: مرسيليا يفشل في استعاد الوصافة ورين يعزز حظوظه بمقعد في دوري الأبطال

كريستوف سيمون ا ف ب

لاعبو موناكو يحتفلون بافتتاح التسجيل في مرمى مرسيليا في الدوري الفرنسي على ملعب فيلودروم في 6 آذار/مارس 2022

باريس (أ ف ب) – فشل مرسيليا في استعادة المركز الثاني بعد خسارته أمام ضيفه موناكو صفر-1 الاحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت تعزيز رين حظوظه بحجز مقعد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه أنجيه 2-صفر.

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في المباراة الأولى على ملعب فيلودروم، فشل مرسيليا في الخروج فائزاً في الدوري للمباراة الثالثة توالياً، وتجمد رصيده عند 47 نقطة متأخراً بنقطتين عن الوصيف نيس الفائز على باريس سان جرمان المتصدر بهدف يتيم السبت.

في المقابل، صعد موناكو للمركز الثامن برصيد 41 نقطة متساوياً مع ليون الفائز على لوريان 4-1 في افتتاح هذه المرحلة الجمعة.

سجل نادي الامارة الهدف الوحيد بعد لعبة مشتركة بدأها وسام بن يدر بتمريرة من 20 متراً إلى المهاجم الألماني كيفن فولاند في العمق على يسار المنطقة، ليتخلص من المدافع البرازيلي لوان بيريس ويسدد بيسراه كرة اصطدمت بالقائم وعادت إلى المهاجم البرتغالي جيلسون مارتنس أودعها في الشباك (58)، في هدفه الرابع في الدوري في 26 مباراة.

وعاد موناكو إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في الدوري (تعادلان وهزيمة)، والرابعة في مختلف المسابقات بعدما خرج من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية بركلات الترجيح أمام نانت الأربعاء الماضي.

في المقابل، ومنذ تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة كونفرس ليغ في قره باخ، تعادل مرسيليا مع تروا 1-1 الاسبوع الماضي، ليخوض أمام نادي الامارة ثالث مباراة له توالياً في "ليغ1"من دون فوز عقب خسارته امام كليرمون صفر-2.

وتواجه الفريقان 122 مرة في مختلف المسابقات، حيث تميل الكفة لصالح مرسيليا مع 50 فوزاً مقابل 45 خسارة و27 تعادلاً.

-رين على طريق دوري الابطال-

في المباراة الثانية، تقاسم رين الهدفين في الشوطين، فافتتح التسجيل في الأوّل عبر بنجامان بوريغو (33)، ليضاعف النتيجة في الثاني بفضل غايتان لابورد (87)، في هدفه الـ 14 في الدوري هذا الموسم.

مهاجم رين غايتان لابورد يسدد ويسجل أمام أنجيه في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 6 آذار/مارس 2022 جان-فرانسوا مونييه ا ف ب

ورفع رين الذي حقق فوزه الرابع عشر هذا الموسم رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع.

وحصد رين بإشراف مدربه برونو جينيسيو 12 نقطة من 15 ممكنة في شهر واحد، ليتحضّر بأفضل طريقة ممكنة لمباراته أمام ليستر سيتي الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة "كونفرس ليغ" الخميس وثم ليون في الدوري الاحد.

في المقابل، تعرض أنجيه لخسارته السادسة توالياً وذلك للمرة الاولى منذ عودته إلى النخبة في عام 2015، ولم يعد يتبعد في المركز الرابع عشر سوى بفارق 5 نقاط عن لوريان اول الهابطين (29 مقابل 24).

وتعثر ستراسبورغ الخامس أمام مضيفه رينس الذي انتزع منه تعادلاً قاتلاً 1-1 في الدقيقة 84 بفضل الدنماركي ينس كاجوست، رداً على هدف الافتتاح من جان-ريكني بيليغارد (69).

ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 44 نقطة، وبات تحت تهديد نانت المنتشي بتأهله إلى نهائي مسابقة الكأس المحلية ليلاقي نيس، والفائز على ضيفه مونبلييه 2-صفر، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس.

سجل هدفي الفريق الكاناري راندال كولو مواني (69) وويليم غوبلز (90+3).

-ليل يُكرم وفادة كليرمون-

وأكرم ليل، حامل اللقب، وفادة ضيفه كليرمون-فيران بفوزه عليه 4-صفر.

وتناوب على تسجيل الرباعية في الشوط الأوّل جوناثان بامبا (3) والكندي جوناثان ديفيد (17)، قبل أن يستفيد الفائز في الثاني من طرد لاعب وسط كليرمون الغاني ساميس عبدالسميد في الدقيقة 68 ليضيف هدفين عبر مدافعه التركي مهمت زكي تشيليك (85) ومهاجمه البديل الشاب إيغور زيغروفا من كوسوفو (90).

وهو الفوز الثاني توالياً لليل بعد أوّل على حساب ليون 1-صفر في المرحلة الماضية، فيما حافظ على شباكه خالية من الأهداف للمباراة الرابعة في "ليغ1" منذ خسارته أمام باريس سان جرمان 1-5 في المرحلة الـ 23.

وصعد ليل للمركز السابع برصيد 42 نقطة متساوياً مع نانت، في حين بقي كليرمون في المركز الخامس عشر مع 28 نقطة.

وعاد سانت اتيان الذي يصارع للبقاء في الدرجة الأولى إلى سكة الانتصارات مجدداً بعد فوزه على منافسه المباشر على احدى بطاقات البقاء متز 1-صفر، سجله الغابوني دنيس بوانغا في الدقيقة 52 بعد تمريرة من الوافد الجديد المالياني فالاي ساكو.

وحقق سانت إتيان فوزه الرابع في المراحل الست الماضية، بعد أنجيه 1-صفر ومونبلييه 3-1 وكليرمون-فيرون 2-1 ومتز.

وينتظر سانت إتيان مواجهتين صعبتين، فيلعب أمام ليل في 11 الشهر الحالي، وتروا في 18 منه.

وصعد "الاخضر" الذي كان تعادل مع ستراسبورغ 2-2 وخسر أمام باريس سان جرمان 1-3 في المرحلتين الماضيتين للمركز السابع عشر ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، بالتساوي مع تروا الفائز على مضيفه بوردو متذيل الترتيب 2-صفر.

في المقابل، تجمد رصيد متز عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر.

© 2022 AFP