جائزة قطر الكبرى: باستيانيني يحرز باكورة انتصاراته في موتو جي بي

كريم جعفر ا ف ب

أحرز الدراج الإيطالي إينيا باستيناني (دوكاتي-غريزيني) الأحد باكورة انتصاراته في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي في الجولة الاولى على حلبة لوسيل الدولية في قطر

الدوحة (أ ف ب) – أحرز الدراج الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) الأحد باكورة انتصاراته في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، في الجولة الاولى للعام الجديد على حلبة لوسيل الدولية في قطر.

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وحقق باستيانيني في عامه الثاني في الفئة الملكة وقتاً قدره 42:13.198 دقيقة متقدماً بفارق 0.346 ثانية عن الجنوب إفريقي براد بيندر (كا تي أم) وبفارق 1.351 ثانية عن الاسباني بول إسبارغارو (هوندا).

قال باستيانيني المنتشي بفوزه "أعتقد الآن أنه أمر لا يصدق"، مضيفاً "في النهاية، كان بول قريباً مني. لقد فهمت أنه يمكنني الآن محاولة الفوز بالسباق، وتخطيت بول عند المنعطف الأوّل بعد خروجه عن المسار التسابقي".

-"فوز ودموع-

وأشاد باستيانيني بمؤسس الفريق فاوستو غريزيني، بطل العالم مرتين في فئة 125 سنتم مكعب والذي توفي عن 60 عاماً العام الماضي بسبب فيروس كورونا، قائلاً "أهدي هذا الفوز لفاوستو. لقد دفعني كثيراً من السماء، وهو أمر رائع لكل الفريق. أعتقد أننا كنا جميعاً نبكي".

ولم يتمكن بطل العالم ست مرات الاسباني مارك ماركيس (هوندا) الذي عانى من مشكلات جسدية في العام الماضي من احتلال أفضل من المركز الخامس خلف اسباني آخر أليكس إسبارغارو، فيما وصل حامل اللقب الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) تاسعاً.

قال كوارتارارو المنطلق من المركز الحادي عشر والذي عانى خلال السباق من ضغط الهواء في اطارات دراجته وغياب السرعة القصوى "الأمر المحبط هو أنني أبذل قصارى جهدي. أنا هنا بالتأكيد لتحقيق نتيجة جيدة ولكن حللت في المركز التاسع على حلبة فزت فيها العام الماضي".

وأضاف "إنه أمر مؤلم ولكن عليك أن تظل قوياً. الشيء الأكثر أهمية هو أن تضع في اعتبارك أنه، بغض النظر عن المركز، فإنك تقدم كل ما لديك واليوم، بصدق، لم يكن بإمكاني القيام بعمل أفضل. لذلك سنكون بحاجة إلى إيجاد حل".

واحكم باستيانيني المنطلق من المركز الثاني قبضته على الصدارة قبل اربع لفات من النهاية على حساب إسبارغارو.

وتوج الدراج الإيطالي، ابن الـ 24 عاماً، في فئة موتو2 عام 2020، قبل أن يصعد إلى منصة التتويج مرتين في المركز الثالث في موتو جي بي عام 2021.

وأدى سقوط الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي)، وصيف البطل العام الماضي، في اللفة 12 إلى سقوط الاسباني خورخي مارتن (دوكاتي-بريماك) المنطلق من المركز الأوّل، في حين كانا خارج حسابات منصة التتويج في قطر.

ووصل دراجا سوزوكي الاسبانيان جوان مير وأليكس رينس في المركزين السادس والسابع توالياً في خيبة أمل جديدة، على رغم من تجارب حرة واعدة.

-هيمنة إيطالية على موتو2 وموتو3-

وهيمن الدراجون الإيطاليون في لوسيل، ففاز سيليستينو فييتي (كاليكس) في فئة موتو2 ومواطنه أنديا مينيو (هوندا) في موتو3.

وهيمن فييتي الذي يدافع عن ألوان فريق فالنتيو روسي في آر46 على السباق منذ البداية حتّى النهاية، بعدما كان انطلق من المركز الأوّل اثر حصول الدراج البريطاني سام لويز الاسرع خلال التجارب على عقوبة لتجاوزه حدود المسار ليتراجع للمركز الثالث.

ونجح لويز في التقدم للمركز الثالث عند المنعطف الاخير بعد صراع حبس الانفاس، ليجتاز خط النهاية خلف الاسباني آرون كانيت في ثلاثية لفريق كاليكس على منصة التتويج.

وتقام الجولة الثانية من عام قياسي يشهد تنظيم 21 سباقاً، في إندونيسيا على حلبة مانداليكا في 20 آذار/مارس المقبل، قبل أن يختتم على حلبة فالنسيا الاسبانية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

وعبرت بطولة العالم للدراجات النارية عن تضامنها لما يحصل في اوكرانيا في رسالة "متحدون من أجل السلام" خلال البث التلفزيوني، على غرار العديد من المنظمات الرياضية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما وضع العديد من الدراجين ملصقاً على خوذاتهم "أعطوا السلام فرصة".

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة قطر الكبرى ضمن موتو جي بي:

1- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 42:13.198 دقيقة

2- الجنوب إفريقي براد بيندر (كا تي أم) بفارق 0.346 ثانية

3- الإسباني بول إسبارغارو (هوندا) بفارق 1.351 ث.

4- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 2.242 ث.

5- الإسباني مارك ماركيس (هوندا) بفارق 4.099 ث.

- ترتيب بطولة العالم في موتو جي بي:

- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 25 نقطة

2- الجنوب إفريقي براد بيندر (كا تي أم) 20

3- الإسباني بول إسبارغارو (هوندا) 16

4- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 13

5- الإسباني مارك ماركيس (هوندا) 11

© 2022 AFP