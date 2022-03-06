دورة ليون: الأوكرانية ياستريمسكا تخسر النهائي بعد أسبوع من هروبها من القصف الروسي

أوليفر شاسينيول ا ف ب

ليون (أ ف ب) – فشلت الأوكرانية دايانا ياستريمسكا في تحقيق حلم التتويج بلقب دورة ليون الفرنسية الدولية لكرة المضرب بخسارتها نهائي الاحد بعد أسبوع من هروبها من القنابل الروسية على مدينتها أوديسا، لكنها تعهدت بالتبرع بجائزتها المالية لدعم مواطنيها المحاصرين.

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وسقطت المصنفة 140 عالميًا التي دخلت الى كل مبارياتها وعلَم بلدها على كتفيها، في مباراة مثيرة 6-3، 3-6، 4-6 أمام الصينية شانغ شواي المصنفة 64 عالميًا.

وقالت ابنة الـ21 عامًا بعد المباراة "الجائزة المالية التي حصدتها هنا (500 14 يورو) سأتبرع بها للجمعية الاوكرانية لدعم أوكرانيا".

وتابعت "إذا ما كان الشعب الاوكراني يشاهدني، أريد القول إنكم أقوياء جدًا، لديكم روح رائعة وحاولت أن أقاتل من أجل أوكرانيا".

وأردفت بعد أول نهائي خاضته منذ خسارتها امام الاسترالية آشلي بارتي في دورة أديلايد 2020 "كان أسبوعًا صعبًا لي. أشكر الجمهور على الدعم. كافحت طوال الاسبوع، ليس فقط لأجلي بل من أجل بلدي...الجميع كان يدعمني كثيرًا. شعرت بالطاقة من الناس هنا".

ولعبت ياستريمسكا صاحبة ثلاثة ألقاب آخرها في 2019، في منافسات الزوجي الاثنين مع شقيقتها الصغرى إيفانا البالغة 15 عامًا.

وروت خلال الاسبوع ما حصل "الاربعاء، كنا في منزلنا في أوديسا. كنا نقضي الوقت مع عائلتنا قبل أن نقوم بهذه الرحلة الطويلة الى ليون مع والدنا".

وأضافت "الامسية كانت جيدة ولكن في الصباح التالي استيقظنا على وقع سقوط القنابل. لم ندرك أو نفهم ما الذي كان يحصل. كان الامر جنونيًا. لم يكن فيلمًا أو لعبة فيديو، كنا مصدومين بشدة".

وأردفت قائلة "غادرنا الشقة للاحتماء في موقف للسيارات تحت الأرض بينما استمرت القنابل في الانفجار"، مضيفة "استغرقت الرحلة للوصول الى دانوب على الحدود الرومانية أربع ساعات. كنا خائفين من القنابل والدبابات الروسية".

© 2022 AFP