دوري "أن بي ايه": جيمس يقود ليكرز لمواصلة الانتفاضة وتعميق جراح ووريرز

رونالد مارتينيز غيتي/اف ب

نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس خلال المباراة ضد غولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الخامس من آذار/مارس 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد "الملك" ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى مواصلة انتفاضته وتعميق جراح ضيفه غولدن ستايت ووريرز بالفوز عليه 124-116 السبت في دوري كرة الشلة الأميركي للمحترفين.

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وسجل جيمس 56 نقطة مع 10 متابعات في أعلى غلة تهديفية له منذ انضمامه إلى صفوف ليكرز صيف 2018.

وهو الفوز الرابع تواليا لليكرز والـ28 في 63 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في المركز التاسع للمنطقة الغربية، فيما مني ووريرز بخسارته الرابعة تواليا والـ21 في 64 مباراة فتراجع إلى المركز الثالث للمنطقة ذاتها.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين وتبادلا خلالها التقدم تسع مرات قبل أن يحسمها جيمس في الربع الأخير.

وفرض ليكرز أفضليته في الربع الأول وكسبه بفارق سبع نقاط (35-32)، لكن ووريرز رد التحية في الثاني وبفارق 12 نقطة (42-30).

وبلغت الندية ذروتها في الربع الثالث الذي انتهى بالتعادل 27-27، ليدخل ووريرز الربع الأخير متقدما بفارق خمس نقاط، لكن ليكرز انتفض وقلب الطاولة بفضل جيمس صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كارميلو أنتوني سلة الضربة القاضية في الثواني الأخيرة بعدما قلص الضيوف الفارق إلى ثلاث نقاط.

وبرز راسل وستبروك في صفوف ليكرز أيضا بتسجيله 20 نقطة، وأضاف البديل أنتوني 14 نقطة مع ثماني متابعات.

في المقابل، كان ستيفن كوري أفضل مسجل في صفوف ووريرز برصيد 30 نقطة، وأضاف البديلان جوردان بول وجوناثان كامينغا 23 و18 نقطة تواليا.

واستغل ممفيس غريزلير خسارة ووريرز وانتزع المركز الثاني في المنطقة الغربية بفوزه على أورلاندو ماجيك 124-96.

وانتزع ميامي هيت صدارة المنطقة الشرقية من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالفوز عليه 99-82 بفضل 21 نقطة لكل من جيمي باتلر والبديل تايلر هيرو.

واكتفى نجم سيكسرز الكامبروني جويل إمبيد بتسجيل 22 نقطة، ليتعرض فريقه إلى خسارته الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية والـ24 في 63 مباراة.

وواصل دالاس مافريكس انتصاراته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه ساكرامنتو كينغز 114-113.

وتغلب مينيسوتا تمبروولفز على بورتلاند ترايل بلايزرز 135-121، وتشارلوت هورنتس على سان انتونيو سبيرز 123-117.

© 2022 AFP