ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية لستاخوفسكي الذي يقاتل في أوكرانيا

غلين كيرك ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – وعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانياً عالمياً، الأحد بتقديم مساعدة مالية إلى لاعب كرة المضرب السابق الأوكراني سيرغي ستاخوفسكي المنضم إلى جيش بلاده للدفاع عن أرضه بمواجهة الغزو الروسي.

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وكتب "نولي" خلال حديث أجراه على تطبيق واتساب ونشره الأوكراني على إنستغرام "أفكر بك...آمل أن تهدأ الأمور في أقرب وقت ممكن. قل لي أين يمكنني إرسال المساعدة لك...مساعدة مالية أو أي نوع آخر من المساعدة...".

وذاع صيت ستاخوفسكي، المصنف 31 عالمياً سابقاً، بعد فوزه على السويسري روجيه فيدرر في بطولة ويمبلدون الانكليزية عام 2013، قبل أن يعتزل في سن الـ 36 عاماً عقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، ليقرر الذهاب إلى العاصمة كييف لحمل السلاح دفاعاً عن بلاده.

وانضم العديد من الرياضيين الأوكرانيين إلى صفوف الجيش لمواجهة الغزو الروسي، أبرزهم البطل الأولمبي السابق الملاكم فاسيلي لوماشينكو وبطل العالم السابق للوزن الثقيل أولكسندر أوسيك.

© 2022 AFP