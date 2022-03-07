السويدي دوبلانتيس يحطم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة بتسجيله 6,19 م في بلغراد

بلغراد (أ ف ب) – حطم السويدي أرمان دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة الاثنين بتسجيله 6,19 م في محاولته الثالثة لقاء بلغراد الدولي لألعاب القوى داخل قاعة.

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وكان الرقم السابق وهو 6,18 م بحوزة البطل الأولمبي البالغ من العمر 22 عامًا وحققه في 15 شباط/فبراير 2020 في غلاسكو الاسكتلندي بعدما حقق قبلها بأسبوع 6,17 في لقاء تورون البولندي.

وواصل معجزة القفز بالزانة الملقب بالـ"موندو" سيطرته على منافسات القفز بالزانة في السنوات الأخيرة. ابن الـ22 عاما المولود في الولايات المتحدة في لافاييت (لويزيانا) والذي يدافع عن ألوان السويد، بلد والدته هيلينا التي تدربه مع والده غريغ يسير في خط تصاعدي ويحلق فوق الحواجز.

أصبح بطل أوروبا في عام 2018 في برلين بعمر 18 عامًا فقط، وفاز باللقب الأولمبي الصيف الماضي في طوكيو بقفزة 6,02 م.

يعتبر أبرز المرشحين للقب العالمي داخل قاعة في بلغراد بالذات الأسبوع المقبل، وهو أحد لقبين ينقصان سجله المرصع بالتتويجات، إلى جانب لقب بطل العالم في الهواء الطلق الذي ستتاح له الفرصة للفوز به في تموز/يوليو المقبل في يوجين (أوريغون) بالولايات المتحدة.

نجح الإثنين في تحطيم الرقم القياسي العالمي في قاعة شبه خالية من المشجعين، وفي منافسة كان فيها اللاعب الوحيد في القفز بالزانة من المستوى الدولي. بعد أن اجتاز بسهولة 5,61 م، 5,85 م ثم 6 أمتار، تخطى 6,19 م في محاولته الثالثة.

© 2022 AFP