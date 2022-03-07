النمسوي تيم يؤجل عودته إلى الملاعب الترابية

قرر تيم في اللحظات الاخيرة عدم المشاركة في جولة في قارة أميركا الجنوبية على الاراضي الترابية

باريس (أ ف ب) – قرّر النمسوي دومينيك تيم الغائب عن ملاعب كرة المضرب بسبب اصابة في معصمه منذ حزيران/يونيو تأجيل عودته مرة جديدة، في حين كان من المتوقع أن يشارك في دورة انديان ويلز الاميركية التي تنطلق هذا الاسبوع، واضعاً نصب عينيه الدورات الأوروبية على الملاعب الترابية.

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كتب اللاعب البالغ 28 عاماً عبر حسابه على إنستغرام الإثنين "لقد استرحت جيداً هذه الأسابيع، ومعصمي على ما يرام ويدي تتحسن بشكل أفضل، لكنني قررت التخلي عن المشاركة في دورتي انديان ويلز (10-20 الشهر الحالي) وميامي (23 آذار/مارس- 3 نيسان/أبريل) للاستئناف على الملاعب الترابية. هي أرضية الملاعب حيث أشعر عليها دائماً بأنني الأفضل، وحيث سيكون من الأفضل العودة".

وكان تيم قرر في اللحظات الاخيرة عدم المشاركة في جولة في قارة أميركا الجنوبية على الاراضي الترابية، وتحديداً في دورات كوردوبا وبوينوس آيريس وريو وسانتياغو في شباط/فبراير.

وأضاف تيم، المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً والمتراجع للمركز الخمسين حالياً "كنت أحبّ أن ألعب في الولايات المتحدة، وأنا متأسف لجماهيري. المرّة الاخيرة التي خضت فيها دورة انديان ويلز (عام 2019)، فزت باللقب، اذاً اعشق اللعب في الولايات المتحدة وأتحرّق للعودة قريباً".

ويتضمن سجل تيم الفوز بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية على أرض صلبة في عام 2020، وهو لقبه الوحيد في بطولات غراند سلام، علماً انه وصل إلى نهائي بطولتي أستراليا المفتوحة (2020) ورولان غاروس الفرنسية (2018 و2019).

© 2022 AFP