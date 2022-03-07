اليزابيث الثانية تستقبل جاستن ترودو في أول اجتماع مباشر منذ اصابتها بكوفيد

لندن (أ ف ب) – استقبلت الملكة إليزابيث الثانية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قصر وندسور الاثنين، في أول لقاء رسمي مباشر لها منذ إصابتها بكوفيد-19.

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وامسك المسؤول الكندي الذي يزور بريطانيا لمناقشة الحرب في أوكرانيا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، بيد الملكة وتحدثا مبتسمين.

وخلفهما، على مكتب، تم وضع باقة زهور صفراء وزرقاء، هي ألوان العلم الأوكراني، في اشارة إلى دعم البلد الذي غزته روسيا.

وإليزابيث الثانية هي أيضًا ملكة كندا التي زارتها أكثر من عشرين مرة.

وأثارت صحة الملكة التي ستحتفل بعيد ميلادها ال96 في نيسان/أبريل، أمضت أكثر من 70 منها على العرش البريطاني، القلق منذ ثبتت إصابتها بالفيروس في 20 شباط/فبراير.

بعد إلغاء ارتباطاتها قبل أسبوعين، تحدثت الأسبوع الماضي عبر الفيديو مع السفيرين الجديدين لتشاد وإمارة أندورا من قصر وندسور حيث تقيم.

منذ أمضت ليلة في المستشفى في تشرين الأول/اكتوبر، بات الظهور العلني للملكة نادرا، لكن القصر أعلن في الآونة الأخيرة استئناف نشاطاتها العامة مع نشاط في 29 آذار/مارس في ويستمنستر في ذكرى زوجها الأمير فيليب الذي توفي السنة الماضية.

© 2022 AFP