بطولة إنكلترا: توتنهام يكرم وفادة ايفرتون بخماسية وينعش آمال بطاقة دوري الابطال

بن ستانسال اف ب

مهاجم توتنهام هاري كاين يحتفل بهز شباك ايفرتون (5-صفر) في الدوري الانكليزي في السابع من آذار/مارس 2022.

لندن (أ ف ب) – أنعش توتنهام آماله في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الموسم عندما أكرم وفادة ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة بينها ثنائية لهدافه هاري كاين الإثنين في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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وحسم الفريق اللندني نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله ثلاثية تناوب عليها مايكل كين (14 خطأ في مرمى فريقه) والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (17) وكاين (37).

وعزز توتنهام تفقوه في الشوط الثاني بهدفين للمدافع الإسباني البديل سيرخيو ريغيلون (46) وكاين (56).

وهو الفوز الثاني تواليا لتوتنهام والرابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 45 نقطة وعزز موقعه في المركز السابع بفارق الاهداف امام جاره اللندني وست هام يونايتد وبفارق ثلاث نقاط خلف جاره اللندني الاخر ارسنال صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة.

ويملك توتنهام الذي بات يتخلف بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الخامس، مباراتين مؤجلتين، فيما لعب أرسنال ثلاث مباريات أقل.

وعكر توتنهام صفو احتفالات حارس مرمى ايفرتون الدولي جوردان بيكفورد بعيد ميلاده الثامن والعشرين بدك شباكه بخمسة أهداف، وعمق جراحة فريقه بالخسارة الثالثة تواليا والخامسة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

وخاض بيكفورد مباراته الـ200 في الدوري الممتاز جميعها كأساسي، وبات خامس لاعب يصل هذا الحاجز في يوم عيد ميلاده بعد نويل ويلان والهولندي جيمي فلويد هاسلباينك والارجنتيني بابلو ساباليتا والنيجيري فيكتور موزيس.

وبات بيكفورد أول حارس مرمى تتلقى شباكه خمسة أهداف يوم عيد ميلاده منذ لوري سيفيل (24 عاما) عندما خسر فريقه إيبسويتش تاون أمام ليفربول في الثامن من شباط/فبراير 1975.

وبكر توتنهام بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عشرة عندما مرر راين سيسينيون كرة عرضية تابعها المدافع كين بالخطأ في مرمى فريقه.

وعزز سون بالهدف الثاني اثر تلقيه كرة من الوافد الجديد من يوفنتوس الإيطالي الدولي السويدي ديان كولوسيفسكي خلف الدفاع فسددها داخل المرمى (17) رافعا رصيده الى 11 هدفا في المركز الرابع على لائحة الهدافين.

وتابع توتنهام أفضليته وعزز كين بالهدف الثالث عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الإيرلندي مات دوهيرتي فكسر مصيدة التسدد قبل أن يسددها بيمناه من خارج المنطقة على يمين بيكفورد (37).

ولم يترك توتنهام فرصة لرجال المدرب فرانك لامبارد لترتيب الصفوف مطلع الشوط الثاني وهز شباكهم للمرة الرابعة عبر ريغيلون، بديل سيسينيون، ومن ثاني لمسة اثر تمريرة من كولوسيفسكي فتابعها داخل المرمى الخالي (46).

وختم كاين المهرجان بهدف رائع عندما تلقى تمريرة عرضية داخل المنطقة من دوهيرتي فسددها بيسراه "على الطائر" من مسافة قريبة واسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لبيكفورد (56).

وهو الهدف العاشر لكاين هذا الموسم فلحق بمهاجمي مانشستر سيتي رحيم سترلينغ والجزائري رياض محرز وهداف ليستر سيتي جايمي فاردي الى المركز الخامس على لائحة الهدافين.

كما رفع كاين غلته إلى 176 هدفا في المركز السادس على لائحة أفضل هدافي البريمر ليغ محطما الرقم السابق لهداف أرسنال الدولي الفرنسي السابق تييري هنري.

© 2022 AFP