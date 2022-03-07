بلينكن ولابيد يناقشان في ريغا الملفين الأوكراني والإيراني

ريغا (أ ف ب) – التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الإسرائيلي يائير لبيد الإثنين في ريغا لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا ومفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

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يأتي الاجتماع في العاصمة اللاتفية بعد يومين من زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لموسكو حيث عقد اجتماعا استمر ثلاث ساعات مع الرئيس فلاديمير بوتين، على أمل إيجاد حلّ لإنهاء إراقة الدماء في أوكرانيا.

وقال لبيد في بداية الاجتماع الذي جرى في فندق في ريغا "لوقف الحرب يجب التفاوض".

وأضاف أن "اسرائيل تجري محادثات مع الجانبين، مع كل من روسيا وأوكرانيا، ونعمل بتنسيق كامل مع أكبر حلفائنا الولايات المتحدة، ومع شركائنا الأوروبيين".

من جهته، شكر بلينكن لإسرائيل جهودها لإيجاد مخرج من الحرب. وكان بينيت قد أكد الأحد أن إسرائيل ستواصل جهودها الدبلوماسية في هذا الملف "إذا لزم الأمر".

وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني وإمكان إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، أكد وزير الخارجية الأميركي أن بلاده وإسرائيل "متحدتان وملتزمتان" ألاّ تتمكن إيران من "الحصول على سلاح نووي أبدا".

© 2022 AFP