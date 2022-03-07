"فلاي دبي" تعلن تحقيق أرباح في 2021

جاك غيز ا ف ب

طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية تحط في مطار بن غوريون قرب تل أبيب في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

دبي (أ ف ب) – أعلنت شركة "فلاي دبي" للرحلات المنخفضة التكلفة الإثنين أنها حققت أرباحا بقيمة 229 مليون دولار في عام 2021.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت الشركة في بيان إنها قامت بنقل 5,6 مليون مسافر العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 76% مقارنة بعام 2020.

وبحسب البيان فإن إجمالي الإيرادات السنوية بلغ 5,3 مليار درهم (1,4 مليار دولار) مقارنة بـ2,8 مليار درهم (773 مليون دولار) في عام 2020.

والعام الماضي، أعلنت الشركة أنها سجّلت خسائر بقيمة 194 مليون دولار في عام 2020 بسبب كوفيد وإيقاف طائرات بوينغ ماكس 737.

وكانت إمارة دبي، التي تستضيف حاليا معرض "اكسبو 2020" العالمي منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي، أعادت فتح أبوابها أمام حركة السياحة منذ منتصف 2020.

وأعلنت سلطات مطار دبي الشهر الماضي أن حوالى 29,1 مليون مسافر مروا عبر المطار العام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 12,7 بالمئة عن العام 2020 حين أغلقت جائحة كوفيد-19 المطارات وعطّلت حركة السفر العالمية.

© 2022 AFP