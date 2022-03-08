دوري أن بي ايه: سيكسرز يحسم مواجهته مع بولز بفضل 43 نقطة من إمبيد

ميتشل ليف غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الكاميروني جويل إمبيد (رقم 21) يسجل سلة استعراضية خلال مباراة فريقه فيلادلفيا سفنتي سيسكرز مع ضيفه شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. فيلادلفيا، بنسيلفانيا في 7 اذار/مارس 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيسكرز لحسم مواجهته القوية مع ضيفه شيكاغو بولز 121-106، وذلك بتسجيله 43 نقطة الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وبانتصاره السادس في آخر سبع مباريات من دون أن يتلقى أي هزيمة بوجود الوافد الجديد جيمس هاردن في التشكيلة، عزز سيسكرز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بـ40 فوزاً مقابل 24 هزيمة، خلف ميامي هيت المتصدر الذي حقق بدوره فوزه الـ44 مقابل 22 هزيمة على حساب ضيفه هيوستن روكتس 123-106.

وحقق سيكسرز فوزه الخامس من أصل خمس مباريات خاضها مع هاردن القادم اليه مؤخراً من بروكلين نتس مقابل التخلي عن الأسترالي بن سيمونز.

ولعب نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس السابق دوراً أساسياً في الفوز على بولز الإثنين بتسجيله 16 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة، ليصبح معدله 24.6 نقطة مع 12.4 تمريرة حاسمة و7.4 متابعات في المباراة الواحدة مع فريقه الجديد الذي برز في صفوفه أيضاً تايريس ماكسي (17 نقطة)، إضافة بالطبع لإمبيد الذي حقق 14 متابعة الى جانب نقاطه الـ43.

وبهذا الفوز، استعاد سيكسرز توازنه بعد الخسارة التي تلقاها السبت على يد ميامي بغياب هاردن الذي يجعل المباريات "ممتعة" بحسب إمبيد، مضيفاً "إنه يجعل المباراة سهلة على الجميع".

وبدوره، أشاد هاردن بلاعب الارتكاز الكاميروني الذي نجح في 15 من محاولاته الـ27 وفي 12 رمية حرة من أصل 16، قائلاً "كان جويل في قمة عطائه طيلة الأمسية وهذا الأمر، بطبيعة الحال، يسهل الأمور على الجميع".

ووصل إمبيد الى الأربعين نقطة أو أكثر للمباراة العاشرة هذا الموسم، معززاً صدارته لترتيب أفضل المسجلين هذا الموسم بمعدل 29.7 نقطة في المباراة الواحدة.

ورغم 24 نقطة من زاك لافين و23 مع 11 متابعة من ديمار ديروزن، استمرت معاناة بولز في الفترة الأخيرة وتلقى الهزيمة الخامسة توالياً، ليبتعد أكثر فأكثر عن معركة زعامة المنطقة الشرقية بعدما كان متصدراً لأسابيع عدة.

وفي ميامي، احتفل هيت بأفضل طريقة بعودة نجمه بام أديبايو الى الملاعب للمرة الأولى منذ 8 نيسان/أبريل الماضي، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه هيوستن روكتس 123-106.

وكانت عودة أديبايو من عمليتين جراحيتين في وتر العضلة الرباعية لساقه اليمنى موفقة، إذ سجل 11 نقطة في أول 15 دقيقة له في أرض الملعب وأنهى اللقاء بـ18 مع 10 متابعات، مانحاً فريقه "الدفع المعنوي" بحسب مدربه إيريك سبويلسترا.

ولعب الاحتياطي تايلر هيرو دوراً أساسياً في هذا الفوز بتسجيله 21 من نقاطه الـ31 في الربع الثاني، فيما ساهم جيمي باتلر بـ21 نقطة.

وبتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام والحادية عشرة في آخر 23 مباراة، قاد الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس للفوز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز 131-124 بتسجيله 32 نقطة مع 15 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وفي المباريات الأخرى، فاز سان أنتونيو سبيرز على لوس أنجليس ليكرز 117-110، نيويورك نيكس على ساكرامنتو كينغز 131-115، دالاس مافريكس على يوتا جاز 111-103، مينيسوتا تمبروولفز على بورتلاند ترايل بلايزرز 124-81، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس 113-110 بعد التمديد.

© 2022 AFP