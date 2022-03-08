دوري الأبطال: بايرن يكتسح سالزبورغ بسباعية منها ثلاثية لليفاندوفسكي ويتأهل إلى ربع النهائي

كريستوف ستاكه ا ف ب

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية من سباعية فريقه بايرن ميونيخ الالماني وقاده لاكتساح ضيفه سالزبورغ النمسوي 7-1 الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرةالقدم والتأهل إلى ربع النهائي، بعدما كان تعادلا 1-1 ذهاباً.

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وحسم عملاق بافاريا مقعده في ربع النهائي في شوط أوّل باتجاه واحد، وتحديداً بعد 31 دقيقة من صافرة البداية بفضل "هاتريك" ليفاندوفسكي في الدقائق 12 و21 من ركلتي جزاء و23، وسيرج غنابري (31) الذي قرر مدربه يوليان ناغلسمان اراحته بين الشوطين من بين عدة تبديلات.

وأضاف بايرن ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، عبر توماس مولر هدفين (54 و84) ولوروا سانيه (86)، فيما انقذ سالزبورغ شرفه بهدف البديل الدنماركي مورتس كيارغارد (70).

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهاباً، في مباراة حافظ خلالها بايرن على سجله خالياً من الخسارة خارج عقر داره في المسابقة القارية الأم للمباراة الـ 22 توالياً.

وتميل الأرقام لصالح النادي البافاري على ملعبه "أليانز أرينا" اذ سبق له أن فاز في مواجهاته الست أمام أندية نمسوية في المسابقة، مسجلاً 22 هدفاً في هذه السلسلة التي شهدت فوز بايرن على سالزبورغ بالذات 3-1 في دور المجموعات لموسم 2020-2021.

في المقابل، تأهل سالزبورغ إلى ثمن النهائي بحلوله ثانياً في مجموعته برصيد 10 نقاط.

ولا يفرض الفريق النمسوي نفسه منافساً شرساً خارج أرضه اذ لم يحصد سوى نقطة يتيمة من دور المجموعات هذا الموسم، فيما تشير الأرقام إلى خسارته في 10 من مبارياته الـ 16 الاخيرة خارج معقله، كما لم يذق طعم الفوز في 7 من مبارياته العشر الاخيرة التي خاضها في ألمانيا، مقابل فوزين فقط.

في المقلب الآخر، مرّ رجال المدرب ناغلسمان بفترة سيئة اذ فشلوا في الفوز في ثلاث من مبارياتهم الخمس الاخيرة قبل استحقاقهم الاوروبي.

وعاد الحارس الدولي مانويل نوير لحراسة عرين النادي البافاري بعد غياب دام لمدة شهر اثر تعافيه من جراحة لتدعيم خط دفاع عانى في الاسابيع الاخيرة، في حين استمر غياب الكندي ألفونسو ديفيس وليون غوريتسكا للاصابة، على غرار الفرنسي كورنتان توليسو مقابل عودة مواطنه لوكاس هرنانديز إلى التشكيلة الاساسية.

وشكل الثلاثي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر والفرنسي كينغلسي كومان خط الهجوم، من بين ستة لاعبين بنكهة هجومية أمام دفاع ثلاثي.

على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، لم ينتظر بطل دوري الابطال ست مرات كثيراً لهز الشباك اذ سرعان ما تحصل على ركلة جزاء بعد خطأ من ماكسيميليان فوبر على ليفاندوفسكي، سددها الاخير بنجاح في مرمى الحارس السويسري فيليب كون (12)، قبل أن يتكرر السيناريو ذاته في نسخة طبق الاصل مع العودة إلى حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء جديدة من المتسبب ذاته، نفذها الهداف البولندي في الشباك (21)، ليضيف الثالث يعد دقيقتين على غفلة من دفاع سالزبورغ بعدما فاز ليفاندوفسكي بصراعه مع الحارس الذي خرج بطريقة خاطئة فمرر الكرة وتابعها في المرمى الخالي.

ورفع هداف بايرن رصيده إلى 12 هدفاً في المسابقة العريقة هذا الموسم منتزعا صدارة ترتيب الهدافين.

ولم يكد سالزبورغ يستفيق من ثلاثية "ليفا" حتّى أضاف بايرن الرابع بعدما أضاع المالي محمد كمارا الكرة استغلها كومان تمريرة إلى غنابري على يمين المنطقة انهاها الالماني بتسديدة أرضية (31).

في الشوط الثاني، تابع بايرن على المنوال ذاته فسجل الخامس بعد لعبة مشتركة بين يوزوا كيميش ولوروا سانيه ومنه إلى مولر الذي سدد بيسراه في الشباك (54)، ليضيف الهدف السادس لفريقه والشخصي الثاني له بعد تبادل للكرة مع سانيه (84)، ليختتم الاخير مهرجان فريقه بعد دقيقتين بتمريرة في ظهر الدفاع من ليفاندوفسكي.

وسجل سالزبورغ هدفه اليتيم في الدقيقة 70 بفضل الوافد الجديد كيارغارد بعد تمريرة من الأميركي برندن آرونسون، ليسدد الدنماركي من داخل المنطقة كرة هزت شباك الحارس نوير.

© 2022 AFP