16 قتيلا في اشتباكات قبلية في دارفور

أشرف شاذلي ا ف ب/ارشيف

راعي ماشية في قرية حمادة بجنوب دارفور، شمال العاصمة نيالا في 3 شباط/فبراير 2021

الخرطوم (أ ف ب) – قتل 16 شخصا وجرح 16 آخرون في اشتباكات قبلية وقعت في إقليم دارفور في غرب السودان، بحسب ما قال أطباء الثلاثاء.

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واستمرت الاشتباكات من السبت حتى الاثنين بين قبيلة المساليت الإفريقية والقبائل العربية في منطقة جبل مون بالقرب من الحدود مع تشاد في غرب دارفور.

ويقطن قرابة 66 ألف شخص في منطقة جبل مون وغالبيتهم العظمى من المزارعين ورعاة الإبل.

وقالت لجنة الأطباء في غرب دارفور إن "16 شخصا قتلوا وجرح 16 آخرون"، مشيرة إلى أن الاشتباكات هي "امتداد لمجموعة من الهجمات" بدأت العام الماضي.

وتنشأ نزاعات بين القبائل في دارفور عادة بسبب التنافس على الأرض والكلأ ومصادر المياه.

وقتل 250 شخصا في دارفور منذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر وما سببه من فراغ أمني خصوصا بعد انهاء مهمة قوات حفظ السلام الأممية في الإقليم اثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في العام 2020.

واندلعت في دارفور في العام 2003 حرب أهلية واسعة النطاق خلفت 300 ألف قتيل وأدت الى نزوح أكثر من مليونين ونصف مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في نيسان/ابريل 2019 بعد انتفاضة شعبية.

© 2022 AFP