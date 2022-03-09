الولايات المتحدة تعمل على إطلاق دولار رقمي

ديميتار ديلكوف ا ف ب

لوح يظهر سعر صرف الدولار واليورو في مقابل الروبل في موسكو في 22 شباط/فبراير

واشنطن (أ ف ب) – يطلق الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء مشروع دولار رقمي في إطار جهود واسعة النطاق لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة، على ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

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وجاء في بيان الرئاسة الأميركية أن بايدن سيوقع الأربعاء مرسوما يطلب فيه من إدارته "إيلاء اهمية قصوى للبحث والتطوير بغية التوصل إلى عملة رقمية للمصرف المركزي" في الولايات المتحدة التي تهيمن عملتها على قطاع المال في العالم.

وشدد مسؤول كبير في البيت الأبيض طالبا عدم الكشف عن اسمه "يجب أن نتوخى الدقة في تحليلنا لأن تأثير اعتماد دولار رقمي سيكون عميقا جدا في البلاد التي تعتبر عملتها عملة الاحتياط الرئيسية في العالم".

لكنه أكد أن مشاريع اعتماد العملة الرقمية المتقدمة أكثر في بعض الدول الأخرى أو المناطق النقدية "لا تهدد" هيمنة الدولار التي تضمن موقعا مميزا للولايات المتحدة في قطاع المال العالمي.

وقال البيت الأبيض إن أكثر من مئة دولة تدرس إمكان إطلاق عملة رقمية.

وأثار الإقبال العالمي على عملات مشفرة مثل بتكوين والاستخدام المتزايد للتسديدات الرقمية اهتماما من أجل اعتماد عملة رقمية رسمية فيما تدرس المصارف المركزية الرئيسية في العالم هذه الإمكانية.

اان/غ ر/دص

© 2022 AFP