دوري أبطال أوروبا: بنزيمة يقلب الطاولة على سان جرمان بهاتريك ويقود ريال مدريد إلى ربع النهائي

مهاجم ريال مدريد الاسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة يحتفل بثلاثيته في رمى باريس سان جرمان الفرنسي (3-1) في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في مدريد في التاسع من آذار/مارس 2022.

مدريد (أ ف ب) – قلب قائد ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة الطاولة على مواطنه باريس سان جرمان وقاد النادي الملكي إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية في مدى 17 دقيقة (3-1) الاربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب ثمن النهائي.

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وكان سان جرمان في طريقه الى حجز بطاقته بسهولة الى ربع النهائي عندما فرض افضليته على مجريات الشوط الاول وحسمه بهدف لنجمه كيليان مبابي المرشح للانتقال الى النادي الملكي الصيف المقبل في صفقة حرة (39)، معززا تقدم ناديه بهدف مباراة الذهاب، لكن صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (13) ضرب بقوة في الشوط الثاني بفضل ثلاثية لقائده بنزيمة في الدقائق 61 و76 و78.

ورفع بنزيمة غلته من الاهداف في المسابقة هذا الموسم إلى ثمانية، وإلى 79 في المركز الرابع في تاريخها، وإلى 309 أهداف بألوان النادي الملكي ليتخطى الاسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو في المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين للميرينغي.

وهي المرة الثانية التي يخرج فيها ريال مدريد باريس سان جرمان من ثمن نهائي المسابقة، بعد الاولى موسم 2017-2018 حين فاز عليه 3-1 ذهاباً و2-1 إياباً وواصل مشواره حتى نال اللقب الثالث توالياً والـ13 في تاريخه بقيادة مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

ورد النادي الملكي اعتباره لخسارته امام الفريق الفرنسي في دور المجموعات موسم 2018-2019 عندما سقط بثلاثية نظيفة ذهابا في باريس قبل ان يتعادل على ارضه ايابا 2-2.

وقدم النادي الملكي شوطا ثانيا رائعا محا به الصورة السيئة التي ظهر عليها ذهابا في باريس (صفر-1) والشوط الأول في مباراة اليوم حيث سنحت فرص كثيرة لضيفه لتسجيل أكثر من هدف لولا تألق حارس مرماه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.

ولعب التبديلان اللذان قام بهما مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 57 بإشراك الفرنسي إدواردو كامافينغا والبرازيلي رودريغو مكان الالماني طوني كروس وماركو أسينسيو دورا كبيرا في قلب الطاولة على الضيوف، لأن فريقه تحسن كثيرا ونجح في تسجيل ثلاثية في مدى 17 دقيقة.

وارتكب حارس المرمى الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما خطأ فادحا في تشتيت الكرة ليستغلها النادي الملكي ليدرك التعادل، قبل أن يتواصل المد الهجومي لأصحاب الأرض الذين أضافوا هدفين كانا كافيين لبلوغهم ربع النهائي.

في المقابل، فشل نجوم سان جرمان ومدربهم الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في إظهار أي ردة فعل في الشوط الثاني باستثناء ركلة حرة مباشرة للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي فوق العارضة في الوقت بدل الضائع.

© 2022 AFP