دوري "أن بي ايه": 50 نقطة لإيرفينغ تعيد نتس إلى سكة الانتصارات

جايكوب كوبفرمان GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم بروكلين نتس كايري ايرفينغ يسدد باتجاه سلة تشارلوت هورنتس في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 8 اذارممارس 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – وضع كايري إيرفينغ حداً لسلسلة من أربع هزائم توالياً لفريقه بروكلين نتس بتسجيله 50 نقطة وقاده الى الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 132-121 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

ووصل إيرفينغ إلى عتبة 50 نقطة للمرة الخامسة في مسيرته بعد أداء رائع شهد تسجيله 9 رميات ثلاثية.

وعزز نتس سجله مع 33 فوزاً مقابل نفس عدد الهزائم، ما ابقاه ضمن دائرة المنافسة على مركز في الأدوار الإقصائية، ليحتل المركز الثامن في المنطقة الشرقية أمام هورنتس التاسع.

وبرز في صفوف الفائز أندري دراموند صاحب 20 نقطة و14 مرتدة، فيما سجل كيفن دورانت وبروس براون 14 نقطة لكل منهما.

قال إيرفينغ بعد المباراة "لقد كان الامر مميزاً طوال المباراة"، مضيفاً "بدأنا المباراة بتصميم كبير ووضعنا خطة رائعة ولعبنا بقوة".

ويواجه نتس منافسه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الخميس، في لقاء سيجمعه مجدداً بلاعبه السابق جيمس هاردن الذي غادر صفوفه في كانون الثاني/يناير.

وعلى ملعب "بايكوم سنتر"، سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 39 نقطة لحامل اللقب ميلووكي باكس وقاده للفوز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 142-115.

وتألق في صفوف الفائز أيضاً كريس ميدلتون مع 25 نقطة، فيما أضاف بوبي بورتيس 18 إلى 14 مرتدة.

وحقق باكس فوزه الخامس توالياً، ليعزز مركزه الثالث في المنطقة الشرقية مع 41 فوزاً مقابل 25 هزيمة.

وفي انديانابوليس، حافظ كليفلاند كافالييرز على حظوظه بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوزه على مضيفه إنديانا بايسرز 127-124، في مباراة شهدت تسجيل داريوس غارلاند 41 نقطة هي الأعلى في مسيرته.

وأضاف غارلاند إلى سجله التهديفي 13 تمريرة حاسمة و5 مرتدات، في حين نجح الخمسة الاساسيين في تحقيق "دابل-دابل" لصالح كافالييرز.

وبرز في صفوف الخاسر تايريز هاليبورتون مع 25 نقطة.

في أورلاندو، وضع فينيكس صنز خسارته أمام باكس السبت خلف ظهره، ليفوز على ماجيك 102-99.

وخاض صنز اللقاء بصفوف غير مكتملة في ظل استمرار غياب كريس بول المصاب وديفن بوكر لاسباب بروتوكولات فيروس كورونا، ما ارخى بثقله على دياندري أيتون الذي عوض غياب زميليه بتسجيله 21 نقطة إلى 19 مرتدة، فيما أضاف لاندري شاميت 21 نقطة.

وفي سان فرانسيسكو، أنهى غولدن ستايت ووريرز سلسلة من 5 هزائم توالياً بفوزه على لوس أنجليس كليبرز 112-97.

سجل للفائز كلاي تومسون 20 نقطة وأضاف ستيفن كوري 15، والبديل الشاب ابن الـ 19 عاماً الكونغولي جوناثان كومينغا 21 إلى 6 مرتدات ومثلها تمريرات حاسمة.

ويحتل ووريرز المركز الثالث في المنطقة الغربية مع 44 فوزاً مقابل 22 هزيمة، فيما احتفظ كليبرز بالمركز الثامن (34-33).

وفي مباراة أخرى، فاز ممفيس غريزليز على نيو أورليانز بيليكانز 132-111.

© 2022 AFP