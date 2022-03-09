غوتيريش: جائحة كوفيد-19 لم تنته

أنور عمرو ا ف ب/ارشيف

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في بيروت في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان في الذكرى الثانية لانتشار وباء كوفيد-19 على أن الجائحة العالمية لم تنته وتوزيع اللقاحات في العالم لا يزال يتسم "بانعدام مساواة فاضح".

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وقال غوتيريش "الحصيلة الأفظع للجائحة طالت صحة وحياة ملايين الأشخاص مع تسجيل أكثر من 446 مليون إصابة في العالم وأكثر من ستة ملايين وفاة مثبتة فيما تعاني أعداد لا تحصى من الأشخاص من تدهور في الصحة النفسية".

وأضاف "بفضل إجراءات صحة عامة غير مسبوقة وتطوير سريع جدا للقاحات، تنجح مناطق عدة في العالم في السيطرة على الجائحة. لكن نرتكب خطأ فادحا إن اعتبرنا أنها انتهت".

وفي هذا الإطار "يبقى توزيع اللقاحات متسما بانعدام مساواة فاضحة" و"لا يمكن لعالمنا أن يسمح بانتعاش متفاوت بعد كوفيد-19".

وتابع "المنتجون يصنعون 1,5 مليار جرعة شهريا إلا ان نحو ثلاثة مليارات شخص لا يزالون ينتظرون تلقي أول جرعة لقاح".

وتحدث عن "فشل" ناجم عن "قرارات على صعيد السياسات والميزانية تعطي الأولوية لصحة مواطني الدول الغنية على حساب صحة مواطني الدول الفقيرة".

ورأى ان ذلك "يشكل وصفة لمزيد من المتحورات ولمزيد من إجراءات الاغلاق ومزيد من الحزن والتضحيات في كل بلد" داعيا إلى وضع حد "نهائي لهذا الفصل المؤسف من تاريخ البشرية".

© 2022 AFP