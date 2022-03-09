فاردي يغيب عن ليستر لـ"بضعة أسابيع" بسبب الإصابة

اولي سكارف ا ف ب/ارشيف

جايمي فاردي يحتفل بعد التسجيل لليستر سيتي في مرمى ليفربول خلال ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم. ليفربول، شمال غرب إنكلترا، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2021

لندن (أ ف ب) – يغيب المهاجم الدولي الإنكليزي السابق جايمي فاردي عن فريقه ليستر سيتي لكرة القدم لـ"بضعة أسابيع" بسبب إصابة في الركبة، وفق ما أعلن الأربعاء مدربه الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز.

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وتعرض فاردي لهذه الإصابة خلال الفوز على ليدز يونايتد 1-صفر السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز حيث كان يخوض مباراته الأولى كأساسي في العام 2022 وتحديدا منذ 28 كانون الثاني/يناير والفوز على ليفربول 1-صفر في المرحلة العشرين عندما تعرض لإصابة في أوتار ركبته.

وقال رودجرز الأربعاء عشية لقاء رين الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة "كونفرنس ليغ"، إن "فاردي سيبتعد. لسوء الحظ تعرض للإصابة في مباراتنا الأخيرة وسيغيب لبضعة أسابيع، وهذا أمر مؤسف".

وأوضح "لقد تعرض لضربة في ركبته، لكننا نأمل أن تستجيب (الركبة للعلاجات) في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. لقد شعر بالأوجاع في اليوم التالي للمباراة".

ورأى المدرب الإيرلندي الشمالي أن إصابة ابن الـ35 عاماً تشكل ضربة محبطة بالنسبة للاعب الذي سجل عودته الى الملاعب الثلاثاء الماضي حين دخل بديلاً على أرض بيرنلي وسجل الهدف الثاني لفريقه في الثواني الأخيرة (2-صفر في الدوري).

وتابع "ترون الفارق الذي يخلقه عندما يتواجد مع الفريق، وبالنسبة لنا الأمر محبط لأننا نفتقد هذا المستوى من اللاعبين (بغياب فاردي)".

وبعد سلسلة من النتائج السيئة، استعاد بطل الدوري الممتاز شيئاً من مستواه وفاز بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات.

ومن المؤكد أن وجوده حالياً في المركز الثاني عشر ضمن ترتيب الدوري الممتاز لا يرضي ليستر وجمهوره، وهذا ما شدد عليه رودجرز بالقول "نريد أن ننهي الدوري في أعلى ترتيب ممكن وأن نذهب الى أبعد ما يمكن في هذه المسابقة"، في إشارة منه الى "كونفرنس ليغ" التي استحدثها الاتحاد الأوروبي هذا الموسم.

© 2022 AFP