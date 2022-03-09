فورمولا واحد: ماغنوسون يعود الى هاس بعد التخلي عن مازيبين

وليام وست ا ف ب

أفراد في فريق هاس المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد في حلبة ألبرت بارك في ملبورن، في 11 آذار/مارس 2020.

باريس (أ ف ب) – عاد السائق الدنماركي كيفن ماغنوسون الى فريق هاس للفورمولا واحد ليحل بدلاً من الروسي نيكيتا مازيبين الذي خسر مقعده في الفريق الأميركي بسبب غزو بلاده لأوكرانيا.

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وقال فريق هاس إن الدنماركي البالغ 29 عاماً وقع "عقداً لأعوام عدة"، وسيكون مع الفريق في التجارب التحضيرية للموسم الجديد المقررة بين الخميس والأحد على حلبة البحرين الدولية التي تستضيف أيضاً الجولة الافتتاحية في 20 الشهر الحالي.

ونقل الفريق عن مديره الإيطالي-الأميركي غونثر شتاينر قوله "يسعدني الترحيب بعودة كيفن ماغنوسون الى فريق هاس للفورمولا واحد. عندما كنا نبحث عن سائق بإمكانه أن يضيف قيمة للفريق، ناهيك عن خبرة غنية في الفورمولا واحد، كان كيفن قراراً جلياً بالنسبة لنا".

وأعلن فريق هاس السبت عن فسخ عقد مازيبين وشركة أورالكالي الراعية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلاً في بيانه "مثل باقي أفراد مجتمع الفورمولا واحد، صُدم الفريق وأحزنه غزو أوكرانيا، ويتمنى نهاية سلمية سريعة للصراع".

ودافع ماعنوسون الذي خاض حتى الآن 119 سباقاً في بطولة الفئة الأولى، عن ألوان هاس بين 2017 و2020 بعد تجربتين أيضاً مع ماكلارين ورينو.

وحقق الدنماركي أفضل نتيجة في مسيرته التي بدأت عام 2014، بحلوله تاسعاً في ترتيب موسم 2018 مع هاس بالذات.

© 2022 AFP