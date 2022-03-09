وفاة فلسطيني أصيب برصاص الجيش الاسرائيلي بداية آذار/مارس الجاري

طفل فلسطيني ينظر إلى متعلقات عائلة فلسطينية بعد أن هدمت القوات الإسرائيلية منزلها، جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في 9 آذار/مارس 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أعلنت مصادر طبية الاربعاء وفاة شاب فلسطيني أصيب برصاص الجيش الاسرائيلي بداية آذار/مارس الجاري في قرية برقة القريبة من نابلس في شمال الضفة الغربية المتحلة.

إعلان اقرأ المزيد

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن الشاب احمد سيف (23 عاما) أصيب بثلاث رصاصات في البطن والظهر خلال مسيرة مساندة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية نظمت في تلك القرية، وأدخل الى المشفى في حالة حرجة. وأعلن عن وفاته الاربعاء.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، ذكر الجيش الاسرائيلي أن قرابة 20 فلسطينيا نفذوا "أعمال شغب عنيفة" في ذلك اليوم، أحرقوا خلالها إطارات ورشقوا الحجارة باتجاه الجنود "الذين ردوا بوسائل تفريق أعمال الشغب".

وقال الجيش في بيان ان "احد المشاغبين ألقى زجاجة حارقة على الجنود الذين ردوا بفتح النار".

وفي بيان على صفحتها الالكترونية كتبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها "تُدين بأشد العبارات اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه المستمرة ضد المواطنين العزل في قرية برقة وما يتعرض له الأهالي من عقوبات جماعية وعمليات تنكيل دائمة ومتواصلة، أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، كان آخرها استشهاد الشاب أحمد حكمت سيف (23 عامًا) متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال في القرية مطلع الشهر الجاري".

ذكر صحفيو وكالة فرانس برس أن حذدًا كبيرًا شارك في جنازة أحمد سيف الأربعاء في قريته برقة، حيث دفن في مقبرة القرية.

ولف جثمان المتوفي بالعلم الفلسطيني وراية فتح الصفراء والكوفية الفلسطينية، فيما هتف المشيعون للشهيد.

تندلع بين الفينة والاخرى مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بخاصة في المناطق التي تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية والمصنفة ( ج) حسب اتفاق اوسلو.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة "بتحمل مسؤولياتهم في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها. كما طالبت الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة".

يعيش في الضفة الغربية حوالي 475 ألف مستوطن يهودي، وكذلك 2,9 مليون فلسطيني، وتعتبر جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.

© 2022 AFP