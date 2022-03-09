يوروبا ليغ: خطوة كبيرة لليون وأينتراخت فرانكفورت نحو ربع النهائي

البرازيلي لوكاس باكيتا يحتفل بالتسجيل لليون الفرنسي في مرمى مضيفه بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" في كرة القدم. بورتو، في 9 آذار/مارس 2022

بورتو (البرتغال) (أ ف ب) – خطا ليون الفرنسي وأينتراخت فرانكفورت الألماني خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وذلك بفوزهما خارج الديار على بورتو البرتغالي 1-صفر وريال بيتيس الإسباني 2-1 توالياً الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي.

إعلان اقرأ المزيد

وكما فعل في دور المجموعات حين فاز بجميع مبارياته الثلاث خارج الديار، واصل ليون بقيادة مدربه الهولندي بيتر بوس تألقه بعيداً عن ملعبه وخطا خطوة هامة نحو الثأر من بورتو الذي أقصى الفريق الفرنسي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في آخر مواجهة بينهما موسم 2003-2004 في طريقه الى اللقب بقيادة جوزيه مورينيو.

وتخلص ليون من عقدته أمام بورتو وحقق فوزه الأول من أصل خمس مواجهات مع العملاق البرتغالي، القادم من دوري الأبطال (حل ثالثاً في مجموعته خلف ليفربول الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني) والمتأهل الى ثمن النهائي بعد تخطي لاتسيو الإيطالي في الملحق الإقصائي، على أمل البناء على أفضلية الذهاب حين يستقبله إياباً الخميس المقبل.

وبعد بداية لصالح ليون الذي كان الأفضل في الدقائق العشر الأولى مع محاولة رأسية لموسى ديمبيليه تصدى لها الحارس دييغو كوستا، دخل بورتو تدريجياً في أجواء اللقاء وهدد مرمى الحارس البرتغالي لضيفه الفرنسي دييغو لوبيش في أكثر من مناسبة، وأبرزها للمخضرم بيبي إثر ركلة ركنية لكن مواطنه تألق في وجه محاولة قلب دفاع ريال مدريد الإسباني السابق (32).

وعاد بعدها ليون ليبادل ضيفه الهجمات والفرص، وأخطرها على الإطلاق في الدقيقة 38 عندما مرر ليو دوبوا كرة عرضية وصلت الى ديمبيليه الذي فشل في تسديدها بعد سوء تفاهم مع زميله الكاميروني كارل توكو إيكامبي، إلا أنها سقطت أمام الأخير فسددها في الشباك الجانبية.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح ليون في الوصول الى شباك مضيفه في الدقيقة 59 بهدف للبرازيلي لوكاس باكيتا بعد تمريرة من ديمبيليه تم إلغائه بادئ الأمر بداعي التسلل على الأخير إثر تمريرة من توكو إيكامبي، لكن حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" أكد صحة هدف لاعب ميلان الإيطالي السابق الذي أكمل اللقاء مضمد الرأس منذ الدقائق الأولى بعد احتكاك ببيبي المضمد الرأس أيضاً.

وكاد أن يتحول باكيتا من بطل الى شرير بعد لحظات معدودة على تسجيله الهدف نتيجة لمسه الكرة داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم ركلة جزاء قبل أن يعود ويلغيها بعد الاحتكام الى "في أيه آر" لاعتباره أن اللمس لم يكن متعمداً (63).

وأفضلية أيضاً لأينتراخت فرانكفورت

ورغم المحاولات والفرص العديدة التي حصل عليها، أبرزها هدف ألغي في الثواني الأخيرة للكونغولي شانسيل مبيمبا بداعي التسلل، عجز متصدر الدوري البرتغالي عن إدراك التعادل ليكون هدف باكيتا الفاصل بين الفريقين بعد الفصل الأول من مواجهتهما.

وعلى غرار ليون، عاد أينتراخت فرانكفورت، الفائز باللقب عام 1980 حين كانت المسابقة تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي، بنتيجة إيجابية من ملعب ريال بيتيس بالفوز عليه بهدفين سجلهما الصربي فيليب كوشتيتش من زاوية ضيقة بعد تمريرة من السويسري جبريل سو (14) والياباني دايشي كامادا الذي وصلته الكرة من الدنماركي يسبر ليندستروم (32)، مقابل هدف للفرنسي نبيل فقير إثر تمريرة من سيرخيو كاناليس (30).

وكان بإمكان الضيف الألماني أن يخرج بفوز أكبر لو نجح الكولومبي رافايل بوري في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة 52 تصدى لها حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو.

ومع إلغاء قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار، يبقى باب التأهل مفتوحاً على مصراعيه، مع أفضلية للفريق الألماني بعد عودته بالانتصار من الأندلس الذي يستضيف المباراة النهائية على ملعب الجار اللدود إشبيلية وصيف بطل الموسم الماضي وحامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (6).

© 2022 AFP