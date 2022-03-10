إقالة وزير النقل في الجزائر بسبب "خطأ فادح"

فتحي بلعيد ا ف ب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار قرطاج في تونس في 15 كانون الاول/ديسمبر 2021

الجزائر (أ ف ب) – أقال الرئيس الجزائري الخميس وزير النقل "لارتكابه خطأ فادحا" في ممارسة مهامه، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.

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ونادرا ما تتم المجاهرة بمثل هذا السبب الذي لم يتضح ما هو بالضبط. وهو ثاني وزير يُقال منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2019

وجاء في البيان "أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه".

وأوضح البيان أن الإقالة حصلت بعد "استشارة" رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان.

ودخل عيسى بكاي (57 سنة) الحكومة مع أول تشكيلة وزارية للرئيس تبون في كانون الثاني/يناير 2020 كوزير مكلف التجارة الخارجية، وأصبح وزيرا للنقل في تموز/يوليو 2021.

وتمّ تكليف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزارة النقل بالنيابة، بحسب البيان.

وجاءت إقالته غداة إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر من مئة رحلة إضافية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الى الخارج اعتبارا من 15 آذار/مارس، بعد تقليص عدد الرحلات الجوية الى الخارج الى أقصى حد في إطار القيود المتعلقة بوباء كوفيد.

وهذه ثاني مرة يقيل فيها الرئيس تبون وزير نقل، منذ توليه الحكم في كانون الاول/ديسمبر 2019. وكان الوزير السابق لزهر هاني أقيل في كانون الثاني/يناير 2021 مع مدير شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة بسبب "استيراد سلع تتصل بـخدمات الإطعام" في انتهاك لتعليمات تقضي باعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.

وأجرى تبون في 17 شباط/فبراير تعديلا بسيطا على الحكومة شمل تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي خلفا لوفاء شعلال، وعبد الرحمان راوية وزيرا للمالية، وهو المنصب الذي كان يشغله رئيس الوزراء.

© 2022 AFP