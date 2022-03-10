دورة إنديان ويلز: مدفيديف يجدد رسالته من أجل "السلام في جميع أنحاء العالم"

ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف خلال مؤتمر صحافي على هامش دورة انديان ويلز الأميركية لكرة المضرب،. إنديان ويلز، كاليفورنيا، في 9 آذار/مارس 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – جدد الروسي دانييل مدفيديف دعوته إلى "السلام في جميع أنحاء العالم" الأربعاء عشية خوضه منافسات دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، في أول ظهور له كمصنف أول عالميا.

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وقال مدفيديف وصيف بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي والذي سيشارك تحت علم محايد بسبب العقوبات المفروضة على الرياضيين الروس اثر غزو بلادهم لأوكرانيا، في مؤتمر صحافي "رسالتي هي نفسها دائما، أريد السلام في العالم كله".

وقررت الهيئات المسؤولة عن الكرة الصفراء عدم مشاركة الروس والبيلاروسيين تحت اسم أو علم بلديهم بعد غزو أوكرانيا.

وعلق مدفيديف البالغ من العمر 26 عامًا، على ذلك قائلا: "أريد أن ألعب كرة المضرب، واللعب في بلدان مختلفة، وأريد الترويج لرياضتي. في الوقت الحالي، فإن الوضع هو الطريقة الوحيدة بالنسبة لي للعب، لذا سأفعل ذلك".

وفي حال فرض المنطق نفسه من المتوقع أن يلتقي مدفيديف في نصف النهائي مع الماتادور الإسباني رافايل نادال الذي تغلب على الروسي في نهائي بطولة استراليا المفتوحة عندما توج بلقبه الـ21 الكبير، وفي نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية قبل اسبوعين.

واعترف مدفيديف الذي سيخوض الدورة الاولى بعد انتزاعه صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب الأبرز عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين لعدم حصوله على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بأن هناك "الكثير من الضغط" للعب كمصنف أول عالميا "ولكن في نفس الوقت الكثير من الحماس".

وأضاف اللاعب الروسي الذي غُرِّمَ 12 ألف دولار بسبب احتجاجه على حكم مباراته ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نصف نهائي بطولة ملبورن: "لقد منحتني بطولة أستراليا المفتوحة الكثير من النضج. لقد فهمت أن لدي الكثير لأعمل على نفسي".

وانطلقت الثلاثاء منافسات السيدات، وكانت أبرز نتائجها خروج الأميركية صوفيا كينن من الدور الأول بخسارتها امام البرازيلية بياتريز حداد مايا 3-6 و5-7.

© 2022 AFP