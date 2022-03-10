دوري الأبطال: بنزيمة يرد على المهللين للتعاقد مع مبابي بأنه ما زال "الملك" في ريال

الفرنسي كريم بنزيمة يحتفل بعد التسجيل لريال مدريد الإسباني في مرمى مواطنه باريس سان جرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. مدريد في 9 آذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – رَدَّ الفرنسي كريم بنزيمة على المهللين لفكرة التعاقد مع مواطنه الشاب كيليان مبابي بأفضل طريقة مساء الأربعاء، مؤكداً أنه ما زال "الملك" في ريال مدريد الإسباني بعدما قلب الطاولة على زميله في المنتخب وقاد النادي الملكي الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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بعد 45 دقيقة على بداية مباراة إياب الدور ثمن النهائي الأمس في "سانتياغو برنابيو"، بدا أمل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتجاوز عقبة باريس سان جرمان الفرنسي ضعيفاً جداً بعدما جعل مبابي نفسه الفارق بين الفريقين هدفين بتسجيله هدف التقدم للضيوف، وهو الذي كان أيضاً صاحب هدف لقاء الذهاب في الوقت بدل الضائع.

لكن بنزيمة الذي عاش طويلاً في ظل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أن يترك الأخير ريال للانضمام الى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، ضرب بيد من حديد وسجل ثلاثية في غضون 18 دقيقة، بينها هدفان في دقيقة و46 ثانية، ليحمل ريال، الحالم بضم مبابي، الى ربع النهائي ويؤجل حلم سان جرمان وإدارته القطرية بإحراز اللقب للمرة الأولى.

وقال ابن الـ34 عاماً بعد الأمسية الساحرة التي عاشها مع فريقه حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (13)، إن "قوة الجماهير حفزتنا والفوز لهم. كانت مباراة صعبة جداً لكننا كنا نستحق الفوز والتأهل".

ورفع بنزيمة غلته من الاهداف في المسابقة هذا الموسم إلى ثمانية، وإلى 79 في المركز الرابع في تاريخها، وإلى 309 أهداف بألوان النادي الملكي ليتخطى الاسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو في المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين لـ"ميرينغيس" خلف رونالدو (450 هدفاً) وراوول غونساليس (323).

ووسط الحديث عن قدوم مبابي الى ريال الصيف المقبل والتركيز على الهداف الواعد وحتى على طريقة نظره الى ملعب "سانتياغو برنابيو" خلال التمارين والقول أنه يتمعن بـ"بيته" المستقبلي، قال بنزيمة كلمته الأربعاء وبات حتى أول لاعب يسجل ثلاثية في مرمى سان جرمان خلال دور إقصائي من المسابقة القارية الأم.

وتطرق بنزيمة الى تجاوزه رقم دي ستيفانو على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ ريال، قائلاً "أنا فخور جداً بتجاوز رقم الأسطورة، سأواصل العمل. كانت مباراة صعبة، لكننا ضغطنا حتى النهاية".

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ومستنداً الى خبرته الواسعة جداً في هذه المسابقة التي أحرز لقبها أربع مرات مع ريال بين 2014 و2018، قال الفرنسي "مباريات دوري أبطال أوروبا دائماً ما تكون صعبة، ونعرف أن باريس سان جرمان يحب الاستحواذ على الكرة. بدأنا بشكل جيد، حصلنا على الفرص واستقبلت شباكنا هدفاً في الشوط الأول".

وتابع "لكن في الشوط الثاني وبفضل قوتنا الذهنية، قدمنا هذه المباراة الرائعة"، مشيداً بالجمهور الذي "نريد دائماً أن نرى الملعب كما رأيناه اليوم. كان الجمهور رائعاً. كنا بحاجة إليهم وهذا الفوز هو لهم".

بثلاثيته في الأمسية الساحرة، رفع بنزيمة رصيده الى 30 هدفاً مع 12 تمريرة حاسمة في 33 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، متقدماً بفارق كبير جداً على أقرب زملائه إليه، وهو البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل حتى الآن 13 هدفاً.

ويسير بنزيمة بثبات نحو إحراز لقب هداف الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ قدومه الى "لا ليغا" عام 2009 من ليون، وذلك بتصدره الترتيب مع 20 هدفاً، إلا أنه لا يكتفي بالتهديف فقط بل إنه أفضل ممرر في الدوري مع 10 تمريرات حاسمة في 24 مباراة.

وتحدث أنشيلوتي عن أهمية بنزيمة الذي بدا بعيداً عن مستواه خلال مباراة الذهاب في باريس لأنه كان عائداً للتو من إصابة أبعدته عن الملاعب لأسابيع عدة، قائلاً "إنه يتحسن من يوم الى آخر. عانينا من مشاكل كثيرة حين كان غائباً".

الفرنسي كريم بنزيمة(يسار) يحتفل بعد التسجيل لريال مدريد الإسباني في مرمى مواطنه باريس سان جرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. مدريد في 9 آذار/مارس 2022 خافيير سوريانو ا ف ب

وبعد حسم بطاقة ربع نهائي دوري الأبطال، ينصب تركيز بنزيمة وريال على معركة الدوري المحلي الذي يتصدره النادي الملكي بعد 27 مرحلة بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه إشبيلية.

وتطرق بنزيمة بعد مباراة الأربعاء الى معركة الدوري التي تشهد منعطفاً حاسماً في الأيام القليلة المقبلة مع موقعة الكلاسيكو ضد برشلونة في 20 الحالي بعد لقاء ريال مايوركا الإثنين، قائلاً "كل مباراة هي مباراة نهائية بالنسبة لنا، سواء في الدوري أو في دوري الأبطال. ريال مدريد يناضل للفوز باللقبين. بالضغط، يمكننا هزيمة أي فريق بفضل دعم الجماهير".

وبانتظار ما ستؤول اليه الأمور بشأن صفقة قدوم مبابي الصيف المقبل الى القلعة البيضاء، سيقدم بنزيمة كل ما لديه لما تبقى من مشوار فريق أنشيلوتي هذا الموسم ليؤكد أنه لن يعيش أي سيناريو مشابه لحقبة رونالدو ولن يعود الى أن يكون في الظل مجدداً.

© 2022 AFP