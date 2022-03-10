وزيرة الطاقة الأميركية تطلب من شركات النفط زيادة الإنتاج

اندرو هارنك تصوير مشترك/ا ف ب

صورة مؤرخة في 7 شباط/فبراير 2022 لوزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم في واشنطن

نيويورك (أ ف ب) – طلبت وزيرة الطاقة الأميركية من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والحظر الأميركي على الصادرات الروسية.

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وقالت جنيفر غرانهولم خلال كلمة في مؤتمر في هيوستن بولاية تكساس "نحتاج إلى المزيد من الإمدادات".

وأضافت أمام مسؤولين في هذه الصناعة "نحن في حالة حرب. علينا زيادة العرض القصير الأجل بشكل مسؤول حيث نستطيع من أجل تحقيق الاستقرار في السوق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأميركية".

وأعلن الرئيس جو بايدن الثلاثاء فرض حظر على الواردات الأميركية من النفط والغاز الروسيين.

ورغم ارتفاع الأسعار، رفضت مجموعات النفط حتى الآن تسريع وتيرة إنتاجها قائلة إنها تخشى تحولا محتملا في مسار السوق إذا أصبح العرض وفيرا جدا.

وأكدت غرانهولم أن الحاجة إلى إمدادات الوقود الأحفوري على المدى القصير، لن تؤثر على التزام حكومة بايدن التحول في قطاع الطاقة.

وأضافت "نحن جادون بشأن خفض انبعاثات الكربون (...) يمكننا القيام بالأمرين في الوقت نفسه. اليوم نحتاج إلى زيادة إنتاج الغاز والنفط لتلبية الطلب".

وارتفع استهلاك الوقود الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة مقارنة بالأسبوع السابق ولا يبدو حتى الآن أنه يتأثر بارتفاع الأسعار في محطات الوقود.

وسجّلت أسعار الوقود الأربعاء رقما قياسيا جديدا في الولايات المتحدة مع وصول الغالون (3,78 لتر) إلى 4,25 دولارات، وهو ارتفاع بنسبة 22 في المئة عن الشهر السابق.

© 2022 AFP