يوروبا ليغ: إشبيلية يهزم وست هام بهدف المغربي الحدادي

كريستينا كيلر ا ف ب

مهاجم اشبيلية المغربي يوسف النصيري (على الارض) خلال مباراة فريقه ضد وست هام في مسابقة يوروبا ليغ. 10 اذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – قاد المغربي منير الحدادي فريق اشبيلية الاسباني الى الفوز على وست هام الانكليزي بتسجيله هدف المباراة الوحيد الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

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وجاء هدف الحدادي في الدقيقة 60 من تسديدة على الطاير مستغلا ركلة حرة نفذها ماركوس اكونا علما بانه شارك اساسيا في اللحظة الاخيرة اثر اصابة لاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش خلال فترة التحمية.

وعموما تألق المغربيان الاخران في صفوف اشبيلية وهما المهاجم يوسف النصيري الذي كان عبئا كبيرا على دفاع الفريق اللندني، والحارس ياسين بونو الذي تدخل ثلاث مرات لانقاذ مرماه من اهداف محققة امام الكرواتي نيكولا فلاسيتش (10 و29) وتسديدة التشيكي توماس سوتشيك (47).

ويعتبر اشبيلية اختصاصيا في هذه المسابقة التي توج بطلا لها ست مرات وسيكون له الافضلية في بلوغ الدور التالي عندما يحل ضيفا على وست هام على الملعب الاولمبي في لندن في 17 الحالي.

ويخوض إشبيلية هذه المسابقة بدافع إضافي لأن ملعبه "رامون سانشيس بيسخوان" يستضيف نهائي المسابقة في 18 أيار/مايو. ولم يخسر الفريق الاندلسي اي مباراة على ارضه على الصعيد القاري امام فريق اجنبي منذ عام 2011.

ومن ابرز المباريات المقررة لاحقا: اتالانتا الايطالي مع باير ليفركوزن الالماني، وبرشلونة الاسباني مع غلطة سراي التركي، علما بان لايبزيغ الالماني بلغ رسميا الدور ربع النهائي بعد عقوبة الابعاد التي طالت منافسه سبارتاك موسكو الروسي في هذا الدور بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان الدور ثمن النهائي انطلق الاربعاء بمباراتين، حيث عاد ليون الفرنسي بفوز ثمين من خارج ارضه ضد بورتو البرتغالي 1-صفر، وحذا حذوه اينتراخت فرانكفورت الالماني بفوزه بعيدا عن قواعده على ريال بيتيس الاسباني 2-1.

© 2022 AFP