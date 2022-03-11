بطولة ألمانيا: هالاند جاهز لمواجهة أرمينيا بيليفيلد الأحد

دانيال رولاند ا ف ب

النروجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بعد تسجيله خلال المباراة ضد المضيف هوفنهايم في الدوري الاماني لكرة القدم في 22 كانون الثاني/يناير 2022

برلين (أ ف ب) – قال مدرب بوروسيا دورتموند ماركو روزه الجمعة إن مهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند قد يعود إلى اللعب الأحد ضد أرمينيا بيليفيلد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

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وسجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، 16 هدفًا في 14 مباراة بالدوري هذا الموسم، لكنه غاب عن الملاعب بسبب إصابة في العضلة المقربة منذ 22 كانون الثاني/يناير ويمكن أن يكون أحد الركائز التي سيعتمد عليها روزه ضد بيليفيلد.

وأضاف روزه "إنه يشارك في التدريبات مع الفريق وهو خيار"، لكن من المرجح فقط أن يشارك كبديل لأنه "غاب لمدة شهر. سيكون ظهوره قصيرًا، وليس لفترة أطول".

وأردف روزه قائلا إن هالاند الذي لعب مباراته الأخيرة ضد مضيفه هوفنهايم في 22 كانون الثاني/يناير، "سعيد لأنه تخلص أخيراً من الألم. إنه يؤدي بشكل جيد للغاية".

ويعاني أرمينيا بيليفيلد من إصابات بفيروس "كوفيد-19" في صفوفه ومن غير المؤكد أن مباراة ستقام في موعدها الأحد.

وقال روزه الذي يعاني من غياب ماتس هوميلس والبرتغالي رافايل غيريرو بسبب كورونا، إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي (بخصوص المباراة) بعد، لكننا نفترض أننا سنلعب".

ويعاني روزه من غيابات كثيرة بسبب الإصابة ابرزها السويسري مانويل أكانجي والبلجيكي توما مونييه ويوسف موكوكو والفرنسي أكسل زاغادو وشتيفن تيغيز، في حين أن قائده ماركو رويس مريض.

وكشف روزه أن الواعد الأميركي جوفاني رينا الذي تعرض للإصابة هذا الموسم "عاد أيضًا إلى تدريبات الفريق لمدة أسبوع الآن وهو أيضًا خيار".

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

© 2022 AFP