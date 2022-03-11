تصفيات مونديال 2022: عودة نيمار إلى تشكيلة البرازيل

نيلسون ألميدا ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة 9 أيلول/سبتمبر 2021 تظهر مدرب المنتخب البرازيلي تيتي (إلى اليمين) يتحدث مع نيمار خلال مباراة ضد بيرو في ملعب بيرنامبوكو أرينا في ريسيفي في تصفيات قارة أميركاالجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر

برازيليا (أ ف ب) – استدعى تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم المتأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، مجدداً نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي إلى تشكيلة "راقصي السامبا" لخوض الجولتين الاخيرتين من تصفيات قارة أميركا الجنوبية.

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وكان مهاجم نادي العاصمة الباريسية والذي أقصي من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته إياباً أمام ريال مدريد الاسباني 1-3 الأربعاء (فاز سان جرمان 1-صفر ذهاباً) تغيّب عن المباراتين الاخيرتين لمنتخب بلاده بسبب اصابة في كاحله الأيسر.

ويعود نيمار إلى صفوف المنتخب البرازيلي الذي يستقبل تشيلي في على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في 24 الشهر الحالي، قبل أن ينتقل إلى العاصمة لا باس لمواجهة بوليفيا في 29 منه.

وأكد تيتي الذي سيتخلى عن مهامه عقب نهاية العرس الكروي في قطر، أن نيمار "لعب جيداً في الشوط الأوّل" بمواجهة ريال مدريد، ولكن لاحقاً "غرق، على غرار باقي الفريق".

وأضاف مثنياً على لاعبه "يتمتع بجودة استثنائية، لكنه يعود تدريجيًا مثل أي شخص يتعرض للإصابة. إنه في طور البحث لاستعادة مستواه".

وسيلعب نيمار في الهجوم إلى جانب الشاب فينيسيوس جونيور مهاجم نادي العاصمة مدريد والذي أرهق دفاع سان جرمان بتحركاته واختراقاته.

واستدعى تيتي أيضاً وجوهاً جديدة من بينها المهاجم الشاب غابريال مارتينيلي (أرسنال الانكليزي)، كما أعاد لاعب الوسط آرثور (يوفنتوس الإيطالي) إلى التشكيلة بعد غياب لمدة عام، ومهاجم إيفرتون الانكليزي ريتشارليسون.

في المقابل، يغيب مهاجما مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيزوس وفلامنغو غابيغول.

وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 39 نقطة، متقدمةً بفارق 4 نقاط عن وصيفتها الأرجنتين والتي بدورها حجزت بطاقة التأهل إلى قطر. علماً ان المنتخبين سيتواجهان مجدداً في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة في ايلول/سبتمبر الماضي بعدما توقفت بعد دقائق معدودة من صافرة البداية بسبب تدخل السلطات الصحية البرازيلية اثر الانتهاكات الارجنتينية المزعومة لتدابير فيروس كورونا، من دون تحديد موعد إقامتها.

في ما يلي تشكيلة البرازيل:

الحراس: أليسون (ليفربول الانكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الانكليزي)، ويفيرتون (بالميراس).

المدافعون: داني ألفيش (برشلونة الاسباني)، دانيلو (يوفنتوس الايطالي)، أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الانكليزي)، غيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، غابريال ماغاليش (أرسنال النكليزي)، ماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الانكليزي).

لاعبو الوسط: كازيميرو (ريال مدريد الاسباني)، برونو غيماريش (نيوكاسل الانكليزي)، آرثور (يوفنتوس الايطالي)، فابينيو (ليفربول الانكليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الانكليزي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي) وفيليبي كوتينيو (أستون فيلا الانكليزي).

المهاجمون: أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، غابريال مارتينيلي (أرسنال الانكليزي)، نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الاسباني)، رافينيا (ليدز يونايتد الانكليزي)، ريتشارليسون (إيفرتون الانكليزي).

© 2022 AFP