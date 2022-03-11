دورة انديان ويلز: أوساكا تقلب الطاولة على ستيفنس

شون هافي GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – قلبت اليابانية ناومي أوساكا تخلفها بمجموعة امام الأميركية سلون ستيفنس ثم صفر-2 في المجموعة الحاسمة لتخرج فائزة 3-6 و6-1 و6-2 لتبلغ الدور الثاني من دورة انديان ويلز الاميركية في كرة المضرب.

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وكانت أوساكا الفائزة بأربعة القاب كبيرة في مسيرتها، تخوض اولى مبارياتها منذ خروجها في الدور الثالث من بطولة استراليا المفتوحة ما جعلها تتراجع الى المركز ال80 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، متخلفة صفر-2 في المجموعة الثالثة قبل ان تفوز بالاشواط الستة التالية وتحسم النتيجة النهائية في صالحها.

وقالت اوساكا التي خاضت المباراة في اجواء مناخية صعبة بسبب الرياح القوية في صحراء كاليفورنيا "شعرت بأني اكافح من اجل حياتي. كنت العب في مواجهتها، كنت العب ضد الرياح، كان الامر جنونيا".

واضافت "كنت اقول في نفسي بان منافستي تمر بالظروف ذاتها التي أمر بها وبالتالي بذلت قصارى جهدي لكي اخرج فائزة".

شهدت المباراة تقلبات عدة لان اوساكا تقدمت في المجموعة الاولى 3-1 بعد ان كسرت ارسال منافستها مبكرا، وردت ستيفنس التحية من خلال فوزها بالاشواط الخمسة التالية لتفوز بها.

تقدمت اوساكا 4-صفر في المجموعة الثانية قبل ان تحسمها بسهولة 6-1.

وبعد تخلفها صفر-2 في المجموعة الثالثة الحاسمة، استعادت اليابانية توازنها لتفوز بالاشواط الستة التالية والمباراة.

تشارك اوساكا في انديان ويلز للمرة الاولى منذ عام 2019 علما بانها توجت بطلة فيها عام 2018 الذي كان موسما رائعا لها بتتويجها ببطولة فلاشينغ ميدوز احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام. ثم اضافت لقبا اخر في نيويورك عام 2020، وتوجت بطلة في استراليا المفتوحة مرتين عامي 2019 و2021.

وتغلبت الاوكرانية مارتا كوستيوك على البلجيكية مارينا زانيفسكا المولودة في اوكرانيا 6-7 (5-7) و7-6 (8-6) و7-5 في مباراة مؤثرة على وقع الغزو الروسي لبلادها.

وقالت كوستيوك بانها كانت تفكر بعدم خوض المباراة بسبب قلقها من الحرب الدائرة في بلادها وقالت في هذا الصدد "عندما استيقظت هذا الصباح، اعتقدت بأني لن العب، لكن في النهاية انها مهنتي، وهذه افضل طريقة لكي اساعد في الوضع الحالي".

وفي ابرز مباريات الرجال، تغلب الاسترالي نيك كيريوس على الارجنتيني سيباستيان بايز 6-4 و6-صفر.

© 2022 AFP